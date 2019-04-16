В Севастополе достроят канализационные очистные сооружения

Сегодня, 16 апреля, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в ежегодном отчете перед депутатами Законодательного Собрания затронул тему строительства канализационных очистных сооружений «Южные».

На этом объекте из-за недобросовестного подрядчика и банкротства его банка-гаранта работы были фактически заморожены на целый год.

- В настоящее время Правительством России, Минэкономразвития поддержаны предложения Правительства Севастополя, есть соответствующее поручение Президента по возобновлению работ по КОС «Южные», - сообщил Дмитрий Овсянников. - Для этого в состав профильной государственной программы Севастополя будут включены недостающие средства в размере 2,9 млрд рублей, с последующей компенсацией расходов путем предоставления в 2022 году дотации на обеспечение сбалансированности городского бюджета. Глава города отметил, что работа по взысканию в судебном порядке задолженности с недобросовестного подрядчика – компании «Биотехпрогресс» и банка-гаранта будет продолжена.

Судебное заседание по расторжению контракта с «Биотехпрогрессом» намечено на 30 апреля.