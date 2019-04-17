"Бессмертный полк" 9 мая 2019 года в Симферополе: где пройдет шествие, как зарегистрироваться

"Бессмертный полк" в Симферополе 9 мая 2019 года пройдет по тому же маршруту, что и в прошлом году.

Формирование колонны начинается ориентировочно в 08:45 на улице Севастопольской, возле здания Совета министров Крыма (перекресток улицы Чехова до улицы Козлова). Никакой предварительной регистрации не нужно, просто приходите со штендером.

Маршрут колонны: ул. Чехова – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Павленко – Гагаринский парк, Вечный огонь.

"Бессмертный полк" выдвигается сразу после окончания военного парада (с 10.00 до 10.45) в центре крымской столицы. Ориентировочно - в 11.00.

Организаторы обращают внимание, что с момента формирования колонны и до конца прохождения маршрута может пройти около трех часов. Всех желающих участвовать в шествии просят брать с собой головные уборы, воду, удобную обувь, необходимые лекарства.

Участники шествия возлагают цветы к Вечному огню (Могила неизвестного солдата). Движение организовано по часовой стрелке.

- Пожалуйста, не задерживайтесь возле Вечного огня более 15-20 секунд, не заставляйте ждать тех, кто идет в конце колонны, - отмечают координаторы.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ

Организаторы напоминают, что в строю Бессмертного Полка недопустима любая политическая, корпоративная, национальная символика. Нельзя выкрикивать лозунги. Нарушителей удалят из колонны.

Хотя флаги России, Республики Крым, копии боевых знамен частей, освобождавших Крым, организаторы просят участников обойтись без этого, как как они закрывают портреты.

Разрешается также георгиевская лента.

- Просим не входить в колонну с портретами людей, не являющихся вашими родственниками, даже если это известные военачальники Великой Отечественной Войны, - разъясняют организаторы. - Если у вас нет портрета вашего родственника, вы можете идти со штендером, на котором просто написаны Имя, Фамилия, Отчество, воинское звание. Также можно прикреплять на штендер или изображать на штендере награды.

Дети обычно идут в начале колонны, так что родителей с малышами пропускают вперед.

Участников просят оставлять справа от колонны полуметровый коридор, по которому перемещаются координаторы, медработники, волонтеры, полиция, а также журналисты.

КСТАТИ

Также в Симферополе в честь Дня Победы с 8 до 15 пройдет выставка военной техники на площади Ленина.