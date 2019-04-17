2019-04-17T10:01:59+03:00
Происшествия

ФСБ в Крыму изъяла контрафактного спирта на 1,5 миллиона, его прятали в бутылочках из-под детской воды

Продукцию из него потом продавали ресторанам и кафе под видом элитного алкоголя [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Скриншот оперативного видео ФСБСкриншот оперативного видео ФСБ
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В Крыму сотрудники ФСБ и МВД перекрыли канал незаконной поставки этилового спирта для производства контрафактных алкогольных напитков. Спирт нарушители маскировали под... детскую питьевую воду!

В ходе спецоперации правоохранители задержали несколько фур, где перевозили нелегальный груз.

- Под видом детской питьевой воды незаконно перевозилась партия спиртосодержащей продукции общим весом свыше 15 тонн. Рыночная стоимость изъятого спирта составляет 1,5 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

ФСБ задержала фуры с контрафактным спиртом.Оперативное видео УФСБ РФ по РК и Севастополю

В Симферополе оперативники обнаружили подпольный цех, где нелегальную продукцию, опасную для жизни и здоровья, сортировали и хранили.

- Установлено, что организаторами противоправной деятельности являются местные жители, которые впоследствии распространяли контрафактную продукцию в кафе и ресторанах полуострова под видом элитных алкогольных напитков, - уточнили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 171.3 УК РФ (производство, закупка, поставки, хранение и продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой и в особо крупном размере).

Виновным может грозить штраф в 3-4 миллиона рублей, либо до пяти лет принудительных работ или же лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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