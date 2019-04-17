ФСБ в Крыму изъяла контрафактного спирта на 1,5 миллиона, его прятали в бутылочках из-под детской воды
В Крыму сотрудники ФСБ и МВД перекрыли канал незаконной поставки этилового спирта для производства контрафактных алкогольных напитков. Спирт нарушители маскировали под... детскую питьевую воду!
В ходе спецоперации правоохранители задержали несколько фур, где перевозили нелегальный груз.
- Под видом детской питьевой воды незаконно перевозилась партия спиртосодержащей продукции общим весом свыше 15 тонн. Рыночная стоимость изъятого спирта составляет 1,5 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
ФСБ задержала фуры с контрафактным спиртом.Оперативное видео УФСБ РФ по РК и Севастополю
В Симферополе оперативники обнаружили подпольный цех, где нелегальную продукцию, опасную для жизни и здоровья, сортировали и хранили.
- Установлено, что организаторами противоправной деятельности являются местные жители, которые впоследствии распространяли контрафактную продукцию в кафе и ресторанах полуострова под видом элитных алкогольных напитков, - уточнили в ФСБ.
В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 171.3 УК РФ (производство, закупка, поставки, хранение и продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой и в особо крупном размере).
Виновным может грозить штраф в 3-4 миллиона рублей, либо до пяти лет принудительных работ или же лишение свободы на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU