2019-04-18T14:41:30+03:00
Общество

В Севастополе будет реализован федеральный проект «Умный город»

Соглашение об этом подписано на V Ялтинском международном экономическом форуме
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Севастополь станет одним из первых регионов России, в которых будет реализовываться федеральный проект «Умный город».

Соглашение по этому вопросу подписали замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров и замгубернатора Севастополя Илья Пономарев в рамках V Ялтинского международного экономического форума.

По словам Ильи Пономарева, данное соглашение – это большой шаг вперед для города и признание работы местных властей по цифровизации городской среды.

- У нас уже внедрена система фото-видеофиксации, главным результатом которой стало двукратное уменьшение смертности на дорогах. Реализуется цифровой проект в туристической навигации города, недавно успешно реализован проект единой городской карты. Подписанное соглашение – это шаг к систематизации этой работы. Нам очень важно выполнять те задачи, которые ставит перед нами федеральный центр и создать комфортные, удобные и безопасные условия, как для севастопольцев, так и гостей нашего города, – подчеркнул Илья Пономарев.

Он напомнил, что в Севастополе уже воплощены проекты в сфере «умных» остановок, а также мероприятия, связанные с медицинскими информационными системами и безопасностью медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Керчь и Цхинвал стали городами-побратимами
Крымские фермеры получат в 2019 году почти 307 миллионов рублей господдержки
В Черноморском районе откроется автокемпинг на 500 мест
Танцевальный флешмоб и мастер-классы: В Симферополе 21 апреля пройдет «День здоровья»
Крым подписал первые соглашения с частными инвесторами более чем на 2 миллиарда рублей
Симферополец проводил старушку до дома и украл у нее 20 тысяч рублей
Ялта, Керчь и Севастополь подписали соглашение о реализации проекта "Умный город"
За год туристы потратили в Крыму 500 миллиардов рублей
На одной из центральных улиц Симферополя 19 апреля ограничат движение автомобилей
В аэропорту «Симферополь» построят командно-диспетчерский пункт за 882 миллиона рублей
В Крыму стартовал юбилейный Ялтинский международный экономический форум
В Феодосии сын перепилил замок на сейфе отца и украл 145 тысяч рублей
В Симферополе огласили приговор по "делу Веджие Кашка"
В Севастополе 18 апреля ограничат движение транспорта
В Крыму ожидаются заморозки
Погода в Крыму на 18 апреля: дождик и тепло до +11
На крымской границе задержали сторонника террористической организации
Симферопольцы жалуются на холод в квартирах и больницах
На проведение ЯМЭФ из бюджета Крыма выделят 100 миллионов рублей
В Керчи поймали 19-летнего наркосбытчика с крупной партией "солей"
На востоке Крыма стреляли артиллеристы ЧФ и летали беспилотники
Жителя Севастополя избили и ограбили возле бара
Погода в Крыму 17 апреля: Пасмурная и неустойчивая
В Симферополе 19 апреля отметят День принятия Крыма в Российскую империю
В Керчи специалист по пластиковым окнам обворовывал своих клиентов
Керченская переправа запустила новый паром
Провалившуюся в центре Симферополя плитку закрыли поддоном
Бывшего министра здравоохранения Крыма оставили под стражей на Украине