В Севастополе будет реализован федеральный проект «Умный город»

Севастополь станет одним из первых регионов России, в которых будет реализовываться федеральный проект «Умный город».

Соглашение по этому вопросу подписали замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров и замгубернатора Севастополя Илья Пономарев в рамках V Ялтинского международного экономического форума.

По словам Ильи Пономарева, данное соглашение – это большой шаг вперед для города и признание работы местных властей по цифровизации городской среды.

- У нас уже внедрена система фото-видеофиксации, главным результатом которой стало двукратное уменьшение смертности на дорогах. Реализуется цифровой проект в туристической навигации города, недавно успешно реализован проект единой городской карты. Подписанное соглашение – это шаг к систематизации этой работы. Нам очень важно выполнять те задачи, которые ставит перед нами федеральный центр и создать комфортные, удобные и безопасные условия, как для севастопольцев, так и гостей нашего города, – подчеркнул Илья Пономарев.

Он напомнил, что в Севастополе уже воплощены проекты в сфере «умных» остановок, а также мероприятия, связанные с медицинскими информационными системами и безопасностью медучреждений.