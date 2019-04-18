Носить с гордостью: Где и когда в Севастополе получить Георгиевскую ленту
В Балаклаве сегодня, 18 апреля, стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка» - она приурочена к 75-й годовщине освобождения населенного пункта от немецко-фашистских захватчиков.
Мероприятие организовано Севастопольским региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы» совместно с Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя.
В торжественном митинге и праздничном шествии приняли участие школьники школы №25, члены Российского Движения школьников и Волонтеры Победы.
Участники пронесли по главной улице Балаклавы 40-метровую копию Георгиевской ленты и раздали жителям и гостям города Георгиевские ленточки.
- Акция «Георгиевская ленточка» уже стала традиционной для нашего города. Не может не радовать, что молодежь с удовольствием принимает участие, радуя жителей города этими символами, - отметила заместитель начальника отдела по делам молодежи и молодежной политики Управления по делам молодежи и спорта Марина Слонченко.
Акция берет свое начало 18 апреля в Балаклаве, но вскоре Георгиевские ленты будут бесплатно раздавать во всех районах города по графику – всего планируют раздать около 100 тысяч лент.
Все желающие могут получить свою ленточку от волонтеров в следующих локациях:
Балаклавский муниципальный округ
- 27-28 апреля, 4 мая с 10:00-12:00 пл. 1-го Мая, 4 мая, пл. 40-лет Октября
- 4 мая с 10:00-12:00 -10-й км Балаклавского шоссе, Высота Горная
- 5 мая с1 0:00-12:00 - Мемориальный комплекс памятников «Сапун-гора»
Гагаринский муниципальный округ
- 27-28 апреля, 4 мая, с 10:00-12:00 - ул. Вакуленчука, д. 2, ул.Вакуленчука, д. 29, Парк имени А. Ахматовой
Ленинский муниципальный округ
- 27-28 апреля, 4 мая с10:00-12:00 - Приморский бульвар, набережная В.А.Корнилова, ул. Острякова д. 260, пл. Нахимова
- 9 мая с 09:00-12:00 - Приморский бульвар, набережная В.А.Корнилова, пл. Ф.Ф.Ушакова, пл. М.П.Лазарева, пл. Нахимова
Нахимовский муниципальный округ
- 27-28 апреля, 4 мая с 10:00-12:00 - пл. Захарова, пл. Малахов Курган, проспект Победы (ост. «Воронцовский рынок»)
Отдаленные районы Севастополя
- 28 апреля с 10:00-12:00 - с. Верхнесадовое, с. Орлиное, п. Терновка, п.Орловка, п. Кача, п. Андреевка, с. Солнечное, с. Фронтовое.
ИСТОЧНИК KP.RU