В Севастополе жителей проблемного дома на Северной стороне обеспечили электричеством

В Севастополе проблемный дом на ул. Челюскинцев, 57 подключили к временному источнику электричества.

В частности, ГУП «Севтеплоэнерго» доставил к дому дизель-генератор, после чего подключили его к сети дома.

Обеспечить жителей дома светом поручил губернатор города Дмитрий Овсянников через рабочую группу, в которую вошли представители Департамента городского хозяйства, архитектуры и градостроительства, Управления Государственного строительного надзора и экспертизы и управляющей компании.

Напомним, из-за действий застройщика и долга по оплате за электроэнергию дом был отключен от электроснабжения. Кроме того, часть жилого комплекса «при Украине» не была должным образом введена в эксплуатацию.

- Мы очень рады, что сегодня к нам прибыли специалисты Правительства Севастополя. Остается только надеяться на Департаменты, на нашего Губернатора, только они нам могут помочь. Больше помощи ждать не откуда, – рассказала жительница дома по ул. Челюскинцев, 57 Светлана Кондратьева.

По словам замдиректора Департамента городского хозяйства Оксаны Глухих, подключение дома к дизель-генератору – это временная, но необходимая мера.

- Сейчас прорабатывается вопрос подключения дома на постоянную схему. Занимается этим вопросом застройщик совместно с «Севэнергосбытом», «Севастопольэнерго» и 102-й ПС. В корпусах очень слабая проводка, что приводит к перегреву сетей. Кроме того, в домах отсутствует газ, не полностью оборудована канализационная система. На сегодняшний день застройщик подписал соглашение с Севэнергосбытом по погашению задолженности за электроэнергию, – сказала Оксана Глухих.

Заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов сообщил, что застройщику для ввода в эксплуатацию объекта необходимо предоставить правоустанавливающие документы на строительство.

- В дальнейшем он должен стать под надзор, после чего можно будет осуществлять контроль за строительством объекта, вводить его в эксплуатацию и соответственно подключать к сетям инженерно-технического обеспечения. Строить такие объекты можно только при государственном строительном надзоре, – подчеркнул Максим Жукалов.