Места для шашлыков в Севастополе 2019: где можно пожарить мясо на углях

Весна без маевок и шашлыков - это не по-крымски. Как только земля достаточно прогревается, и солнце перестает быть колючим, крымчане выбираются поближе к природе, чтобы пожарить сочное, аппетитное мясо.

"КП-Крым" подготовила для вас список мест для шашлыков в Севастополе в 2019 году, чтобы не встретиться с грозными лесниками и не испортить настроение штрафом? На Максимовой даче, например, где нет сухого сосняка, тем не менее, размер штрафа за разведение костра - 4500 рублей.

Официальные места, где, не опасаясь можно жарить шашлык, опубликованы на сайте Севприроднадзора.

Итак, можно смело отправляться:

1. Торопова дача или Сухая речка

Живописное место, где можно расположиться в деревянных беседках с просторным столом у самого берега Сухой речки. Здесь обустроены специальные зоны для пикников, имеется мангал, вокруг зелень, свежий воздух и нет машин. А еще на речке можно порыбачить, так что пикник может перерасти в увлекательное занятие.

Аренда беседки вместимостью до 10 человек обойдется в 500 рублей в часФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Территория Тороповой дачи открыта с 6 утра до 9 вечера ежедневно, вход бесплатный. Аренда беседки вместимостью до 10 человек обойдется в 500 рублей в час, аренда помоста для любительской рыбалки - в 1000 рублей.

Как добраться?

Находится по дороге из Севастополя в Ялту, не доезжая до смотровой площадки. На трассе есть указатель, куда свернуть.

2. Алсу или деревня Морозовка

Покоряет своей уникальной природой. Здесь чистый горный воздух, наполненный запахом хвойных и лиственных деревьев, прозрачная вода из небольших родников и реки Черная, где, кстати, можно порыбачить.

Вы сможете полюбоваться прекрасной природойФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Рядом расположен древний монастырь и Чернореченский каньон, так как любители прогулок после сытной трапезы могут устроить прогулку и сделать потрясающие кадры.

Как добраться?

С севастопольского автовокзала необходимо сесть в автобус в направлении Ялты и выйти у 17-го км Ялтинского шоссе. Эта остановка называется поворот на Алсу. После этого придется пройти еще 3 километра пешком.

3. Казачья бухта

Весной в «Казачке», как называют местные жители район, где расположена живописная Голубая бухта, туристов еще не так много и можно найти место на берегу моря. Оборудованных беседок там нет, поэтому мангал, угли, дрова и прочее, что понадобится для пикника, придется брать с собой.

Но в некоторые места придется приносить свой мангал и дроваФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Из плюсов, можно выделить живописные валуны белого цвета и чистейшую морскую воду. В хорошую солнечную погоду она приобретает бирюзово-изумрудный цвет.

Как добраться?

На машине по шоссе Камышовое. На маршрутке №95 до конечной.

4. Орлиное

Здесь есть все для комфортного отдыха, а если не захочется уезжать, можно остаться с ночевкой в отеле «Байдары».

Что предлагают отдыхающим? Беседку из дерева и натурального камня, которая утопает в зелени. Она расположена рядом с бассейном и летом можно даже искупаться. В беседке на 10-12 человек есть стационарный мангал, подведена раковина с водой, есть печь для казана.

Также вы сможете приготовить в казане ароматный плов или шурпуФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Аренда - 500 рублей с человека.

Как добраться?

Следует из Севастополя ехать в село Орлиное, улица тенистая, 34.

5. Сапун-гора

В комплексе «Лесной» предлагают собраться большой и маленькой компаний и пожарить шашлык, а может и приготовить вкуснейшую шурпу - в зависимости от ваших кулинарных способностей.

Есть беседки от 15 до 40 человек со столами и скамейками. Также на территории имеется туалет, вода, две площадки для приготовления шашлыка (на каждой несколько мангалов).

Аренда беседки до 15 человек с одним столом обойдется в 200 рублей в час.

Как добраться?

Из Севастополя следует ехать на Сапун-гору, улица Второй Обороны 116. Маршрутка № 71.

6. Батилиман - Турецкая поляна

Под тенью хвойных деревьев, вдыхая морской воздух, можно расположиться в небольших беседках в живописном местечке под названием Батилиман.

Территория не очень большая, можно после пикника спуститься вниз по асфальтированной дороге и пройтись к пляжу.

Как добраться?

Находится к юго-западу от Старой Батилиманской дороги. Найти поляну несложно - на современной трассе установлен указатель.

7. 2-ой лесной кардон

Расположен кардон в Мекензиевском лесничестве, на вершинах одноименных гор, откуда открывается живописный вид на Балаклаву и на ущелье Терновки вплоть до Шулдана.

Отдельного внимания заслуживает живописное Мекензиевское лесничествоФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Туристов помимо вкусного мяса ждут озеро и поляны, столы и навесы для пикников. Имеется и навес, чтобы укрыться от возможного дождя.

Как добраться?

С 5 км Балаклавского шоссе нужно сесть на маршрутку № 103, которая едет в Инкерман. Далее придется идти пешком в сторону Цыганского тоннеля. Заблудиться трудно, к кордону ведет одна прямая дорога.

8. Урочище «Сарыч»

На огороженной и охраняемой территории урочища находятся часть берега и белоснежный маяк. Но туристы могут расположиться на другой части береговой линии. Пикник можно устроить либо на берегу моря, либо на уютных полянках в низкорослых средиземноморских рощах. Виды с этого места открываются роскошные.

Пикник на природе принесет вам массу положительных эмоцийФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Как добраться?

Ехать следует на машине по асфальтированному серпантину, миновав телевышку возле трассы Севастополь-Ялта. Реально подъехать практически к самому морю.

ВАЖНО

Не забываем следить за сводками МЧС. Когда спасатели объявят высокий пожароопасный период, жарить шашлык можно будет исключительно в коммерческих местах, оборудованных всем необходимым. И контроль за тем, чтобы туристы не облюбовали лесополосу будет жестче, а вместе с ним и размер штрафов.