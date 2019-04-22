2019-04-22T19:43:36+03:00
Общество

Пасхальные ярмарки-2019 в Крыму: Где купить овощи, фрукты и куличи по выгодным ценам

Даты и адреса проведения пасхальных ярмарок в Крыму
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Цены на ярмарках на 15-30% дешевле, чем на рынках и в супермаркетах.Цены на ярмарках на 15-30% дешевле, чем на рынках и в супермаркетах.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В преддверии Пасхи во всех городах и районах полуострова пройдут предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки. Овощи, фрукты, мясо, рыбу, куличи и другие продукты можно будет купить в среднем на 15-25% дешевле, чем на рынках и в супермаркетах.

Дата и место проведения ярмарок

АЛУШТА

22- 27 апреля на пл. Советской

24, 26, 27 апреля - с. Рыбачье, ул. Центральная (район здания «Крымпочта»)

23, 25, 27 апреля - с. Запрудное, трасса «Симферополь-Алушта-Ялта (площадка в районе поворота)

23, 25, 27 апреля - с. Лучистое, ул. Шоссейная (центр села)

23, 25, 27 апреля - п. Лаванда, ул. Ленина, 1

23, 25, 27 апреля - с. Солнечногорское, ул. Вишневая (район дома № 50)

24 апреля - с. Запрудное, ул. Советская (на площади)

24, 26 апреля - с. М. Маяк, ул. Таврическая (на площади возле магазина)

24, 26 апреля - пгт. Партенит, ул. Нагорной (район бывшей столовой)

25 апреля - с. Изобильное, ул. Центральная (на площади)

25 апреля - с. Н.Кутузовка, ул. Центральная (на площади)

25 апреля - с. Приветное, ул. Шевченко, 1 (район аптеки)

27 апреля - пгт. Партенит, ул. Партенитская, 2 (район кинотеатра «Южный»)

АРМЯНСК

22 апреля на ул. Иванищева, 22 (на территории ООО «Казацкий рынок»)

ДЖАНКОЙ

С 23 по 27 апреля на улице:

- Красноармейская, 3

- Свердлова, 3 (со стороны входа в рынок по ул. Калинина, 22 с ул. Интернациональной).

ЕВПАТОРИЯ

23-27 апреля

- пр. Победы/ул. Чапаева

- ул. 51 Армии (напротив ст. Дружба)

26, 27, 28 апреля

- ул. Дм. Ульянова (напротив домов №1 и 1а)

- пр. Победы/ул. Интернациональная (район гормолзавода)

- ул. Некрасова, 86-92

-ул. Некрасова (район дома № 61)

- пр. Победы, 36; 45

- пр. Ленина, 54

- ул. 60 лет Октября (район магазина «Милый»)

КЕРЧЬ

23-27 апреля

- ул. Горького, 3и (район с/х рынка ООО «Рынкомторг»)

Ярмарки будут проходить с 23 по 28 апреля. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Ярмарки будут проходить с 23 по 28 апреля.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

КРАСНОПЕРЕКОПСК

27 апреля

- ул. Толбухина, район домов № 9-11

САКИ

23-27 апреля

-ул. Новоселовское шоссе, 1б

- ул. Советская, 18а

- ул. Новоселовское шоссе, 3а

СИМФЕРОПОЛЬ

23-27 апреля

- пр. Кирова, 1 (площадь Спортивная)

27 апреля

- ул. Залесская, 97

- ул. Г.Сталинграда, 8

- п. ГРЭС ул. Энергетиков, 2

- ул. Аэрофлотская, 16

СУДАК

23 апреля - с. Морское, пер. Маяковского (в районе Дома культур)

24 апреля - пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 7

26 апреля - с. Веселое, ул. Ленина (на площади)

27 апреля - с. Солнечная Долина, ул. Черноморская (площадь у остановки);

27 апреля - с. Грушевка, ул. Советская, 70

27 апреля - с. Дачное, ул. Десантная

ФЕОДОСИЯ

23 апреля – с. Береговое, район Дома культуры

24 апреля – пгт. Щебетовка, ул. Ленина, 33 (площадь перед Дворцом культуры)

26 апреля – пгт. Орджоникидзе, площадь у Дома культуры

27 апреля – Феодосия, -ул. Дружбы (район ж.д. No38)

ЯЛТА

27 апреля - пгт. Массандра, ул. 16 Апреля 1944 года, д. 15Б (район бани)

27 апреля - пгт. Гурзуф, ул. Подвойского, 25 (район Гурзуфского стадиона)

Даты и адреса проведения ярмарок в районах Крыма смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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