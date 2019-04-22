Пасхальные ярмарки-2019 в Крыму: Где купить овощи, фрукты и куличи по выгодным ценам
В преддверии Пасхи во всех городах и районах полуострова пройдут предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки. Овощи, фрукты, мясо, рыбу, куличи и другие продукты можно будет купить в среднем на 15-25% дешевле, чем на рынках и в супермаркетах.
Дата и место проведения ярмарок
АЛУШТА
22- 27 апреля на пл. Советской
24, 26, 27 апреля - с. Рыбачье, ул. Центральная (район здания «Крымпочта»)
23, 25, 27 апреля - с. Запрудное, трасса «Симферополь-Алушта-Ялта (площадка в районе поворота)
23, 25, 27 апреля - с. Лучистое, ул. Шоссейная (центр села)
23, 25, 27 апреля - п. Лаванда, ул. Ленина, 1
23, 25, 27 апреля - с. Солнечногорское, ул. Вишневая (район дома № 50)
24 апреля - с. Запрудное, ул. Советская (на площади)
24, 26 апреля - с. М. Маяк, ул. Таврическая (на площади возле магазина)
24, 26 апреля - пгт. Партенит, ул. Нагорной (район бывшей столовой)
25 апреля - с. Изобильное, ул. Центральная (на площади)
25 апреля - с. Н.Кутузовка, ул. Центральная (на площади)
25 апреля - с. Приветное, ул. Шевченко, 1 (район аптеки)
27 апреля - пгт. Партенит, ул. Партенитская, 2 (район кинотеатра «Южный»)
АРМЯНСК
22 апреля на ул. Иванищева, 22 (на территории ООО «Казацкий рынок»)
ДЖАНКОЙ
С 23 по 27 апреля на улице:
- Красноармейская, 3
- Свердлова, 3 (со стороны входа в рынок по ул. Калинина, 22 с ул. Интернациональной).
ЕВПАТОРИЯ
23-27 апреля
- пр. Победы/ул. Чапаева
- ул. 51 Армии (напротив ст. Дружба)
26, 27, 28 апреля
- ул. Дм. Ульянова (напротив домов №1 и 1а)
- пр. Победы/ул. Интернациональная (район гормолзавода)
- ул. Некрасова, 86-92
-ул. Некрасова (район дома № 61)
- пр. Победы, 36; 45
- пр. Ленина, 54
- ул. 60 лет Октября (район магазина «Милый»)
КЕРЧЬ
23-27 апреля
- ул. Горького, 3и (район с/х рынка ООО «Рынкомторг»)
Ярмарки будут проходить с 23 по 28 апреля.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
КРАСНОПЕРЕКОПСК
27 апреля
- ул. Толбухина, район домов № 9-11
САКИ
23-27 апреля
-ул. Новоселовское шоссе, 1б
- ул. Советская, 18а
- ул. Новоселовское шоссе, 3а
СИМФЕРОПОЛЬ
23-27 апреля
- пр. Кирова, 1 (площадь Спортивная)
27 апреля
- ул. Залесская, 97
- ул. Г.Сталинграда, 8
- п. ГРЭС ул. Энергетиков, 2
- ул. Аэрофлотская, 16
СУДАК
23 апреля - с. Морское, пер. Маяковского (в районе Дома культур)
24 апреля - пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 7
26 апреля - с. Веселое, ул. Ленина (на площади)
27 апреля - с. Солнечная Долина, ул. Черноморская (площадь у остановки);
27 апреля - с. Грушевка, ул. Советская, 70
27 апреля - с. Дачное, ул. Десантная
ФЕОДОСИЯ
23 апреля – с. Береговое, район Дома культуры
24 апреля – пгт. Щебетовка, ул. Ленина, 33 (площадь перед Дворцом культуры)
26 апреля – пгт. Орджоникидзе, площадь у Дома культуры
27 апреля – Феодосия, -ул. Дружбы (район ж.д. No38)
ЯЛТА
27 апреля - пгт. Массандра, ул. 16 Апреля 1944 года, д. 15Б (район бани)
27 апреля - пгт. Гурзуф, ул. Подвойского, 25 (район Гурзуфского стадиона)
Даты и адреса проведения ярмарок в районах Крыма смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU