2019-04-19T11:07:26+03:00
Общество

В Севастополе впервые пройдет MediaWeekend ведущих специалистов медиа-сферы России

Представители крупнейших отечественных СМИ встретятся с местными студентами
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе в ближайшие выходные впервые пройдет уникальное мероприятие - MediaWeekend ведущих специалистов медиа-сферы России.

В Sevastopol MediaWeekend примут участие руководители ИД «Комсомольская правда», МИА «Россия Сегодня», радио «Спутник», ТАСС, Взгляд.ру, РБК-ТВ, представители Союза Журналистов России, ВЦИОМ и Общественной палаты РФ.

Специалисты крупнейших медиа России на Константиновской батарее встретятся с севастопольскими студентами СевГу и МГУ.

В свою очередь несколько команд студентов под руководством куратора подготовят научные и общественные проекты и презентуют их гостями.

- Тематика проектов разнообразна: археологические исследования и экспедиции, преодоление международной изоляции Крыма и Севастополя, преодоление информационной изоляции Крыма и Севастополя, связи Крыма и Севастополя со Средиземноморском регионом, Крым, Севастополь и новая роль России на Ближнем Востоке, цифровая трансформация Крыма и Севастополя, молодежные международные высокотехнологичные медиа-проекты, противодействие информационным войнам, духовно-нравственное воспитание, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

По результатам отбора будут определены три лучших проекта.

Кроме того, ведущие медиа-менеджеры примут участие в открытии туристического сезона на площади Нахимова, побывают в Балаклаве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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