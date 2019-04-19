В Севастополе впервые состоится торжественное открытие курортного сезона
В Севастополе 20 и 21 апреля впервые состоится торжественное открытие летнего туристического сезона.
В рамках открытия курортного сезона на площади Нахимова пройдет общегородское мероприятие. С 12:00 по 19:00 здесь будут организованы тематические зоны: гастрономическая, экскурсионная, военно-патриотическая, историческая, событийная, активный отдых, предложения от туроператоров и деловая.
На каждой из секций гостям представят разные направления туризма.
Так, в секции «Гастрономический Севастополь» лучшие рестораны и шеф-повара представят для гурманов и просто любителей вкусной и качественной еды уникальное фестивальное меню, приготовленное из крымских продуктов.
- В «Военно-патриотической секции» фестиваля пройдет выставка-музей военно-исторической техники и амуниции времен первой мировой войны, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
На территории «Исторической секции» гостям представят экспозиции из городских музеев и музеев Черноморского флота.
На развлекательной площадке для детей будут работать аттракционы, занимательные мастер-классы, организованы спортивные эстафеты и игры.
В зоне событийного туризма расположат арт-объекты и инсталляции, посвященные предстоящим крупно массовым мероприятиям в Севастополе, среди которых XFEST, ZB Fest, Байк Шоу, Опера в Херсонесе и многие другие.
Вход для всех желающих бесплатный.
Организаторами мероприятия выступает Правительство Севастополя, Управление развития туристической индустрии, а также Центр развития туризма Севастополя.
ИСТОЧНИК KP.RU