2019-04-19T12:53:28+03:00
Общество

Севастопольский театр им. Луначарского на премьере спектакля проведет акцию «Диктуй свои правила»

Посетители спектакля «Бесы» смогут оставить мнения о городе, которые потом рассмотрят в правительстве
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастопопляФото: пресс-служба правительства Севастопопля
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Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского в рамках премьеры спектакля «Бесы» по роману Ф.М. Достоевского проведет акцию для молодежи под названием «Диктуй свои правила».

Каждый посетитель спектакля может оставить в специально организованной фотозоне «Диктуй свои правила» записку специальном бланке, в которой расскажет, что, по его мнению, можно и нужно изменить в городе, чтобы сделать его лучше.

В свою очередь вице-губернатор Севастополя Иван Кусов ответит на обращения, которые оставили посетители спектакля в рамках акции.

- Одна из главных идей спектакля – зависимость качества жизни от личностного выбора каждого. Герои спектакля отказывались от собственного выбора и передоверяли свою волю – трагичность такой жизненной философии очевидна в произведении. Поэтому общественная акция «Диктуй свои правила» направлена на утверждение другой позиции – личной ответственности молодых людей за собственный выбор, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Премьера спектакля «Бесы» состоится сегодня, 19 апреля, в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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