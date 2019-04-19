Севастопольский театр им. Луначарского на премьере спектакля проведет акцию «Диктуй свои правила»

Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского в рамках премьеры спектакля «Бесы» по роману Ф.М. Достоевского проведет акцию для молодежи под названием «Диктуй свои правила».

Каждый посетитель спектакля может оставить в специально организованной фотозоне «Диктуй свои правила» записку специальном бланке, в которой расскажет, что, по его мнению, можно и нужно изменить в городе, чтобы сделать его лучше.

В свою очередь вице-губернатор Севастополя Иван Кусов ответит на обращения, которые оставили посетители спектакля в рамках акции.

- Одна из главных идей спектакля – зависимость качества жизни от личностного выбора каждого. Герои спектакля отказывались от собственного выбора и передоверяли свою волю – трагичность такой жизненной философии очевидна в произведении. Поэтому общественная акция «Диктуй свои правила» направлена на утверждение другой позиции – личной ответственности молодых людей за собственный выбор, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Премьера спектакля «Бесы» состоится сегодня, 19 апреля, в 18:30.