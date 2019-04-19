Правительство Севастополя обезопасило жителей многоэтажки в районе обвала подпорной стены

Правительство Севастополя обеспечило безопасность жителей многоквартирного дома на проспекте Победы 2-Б, рядом с которым обрушилась подпорная стена. Об этом сообщила заместитель директора Департамента городского хозяйства Оксана Глухих.

По поручению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова была создана межведомственная комиссия, в которую входят представители Департамента общественной безопасности, Департамента городского хозяйства и Департамента градостроительства и архитектуры. Сейчас комиссия выясняет все детали произошедшего.

- Все выводы комиссии будут обнародованы по итогам проведенной проверки. В целях безопасности дом в настоящее время обесточен, наша задача, к вечеру обеспечить жителей электроэнергией. Сейчас прорабатывается несколько технических вариантов решения проблемы. В настоящее время обследованы газовые сети, а также сети водоснабжения и водоотведения. Установлено, что они не повреждены, – рассказала Оксана Глухих.

На месте происшествия работали подразделения ПАО «Севастопольгаз», ГУПС «Водоканал», ГУП «Севастопольский Автодор», Севэнерго, УМВД России по Севастополю.

Напомним, сегодня около 8 утра по адресу пр. Победы, 2Б произошел обвал подпорной стены - В зоне обрушения оказались 4 автомобиля, пострадавших нет.

К месту происшествия немедленно выехали сотрудники МЧС, территориальной системы РСЧС, ПАО «Севастопольгаз», ГУПС «Водоканал», ГУП «Севастопольский Автодор», Севэнерго, УМВД России по Севастополю.