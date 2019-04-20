«Библионочь - 2019» в Крыму: Мастер-классы, интерактивные площадки и презентации книг

В субботу, 20 апреля, по всей России пройдет социально-культурная акция «Библионочь». В этот день в библиотеках страны посетителей ждет интересные мероприятия, презентации и различные интеллектуальные и, расширяющие кругозор, литературные вечера.

«КП-Крым» узнала, как отметят этот день крымские библиотеки, и куда сегодня смогут сходить жители и гости городов полуострова.

Как рассказали в пресс-службе Минкультуры РК, в библиотеках Крыма с 18.00 организуют творческие встречи, интерактивные площадки, фотозоны, литературные вечера, мастер-классы, презентации книг, выставки.

А маленьких деток ждет отдельное, но не менее интересное мероприятие - «Библиосумерки».

- В этом году акция проводится под девизом «Весь мир - театр» и посвящена Году театра, - рассказали в пресс-службе министерства.

Симферополь

15.00 - Библионочь «Время не сменит моей строки» (Библиотека-филиал № 8 им. Леси Украинки, ул Кечкеметская, д 188)

16.00 - Библионочь «Вошебный мир кулис» (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, д 1/2)

Каждый сможет себе найти себе увлекательное занятие. Фото: архив "КП"

16.00 - «Библиосумерки» (Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова, ул. Тургенева, 16 )

Для ребят будут работать инсталляции: «Билетная касса», «Театральный буфет», «Фотозона», «Творческая мастерская», а также будет экспонироваться выставка «Театр - особый мир чудес».

18.00 - Библионочь «Браво, театр…» (Библиотека-филиал № 2 им. В. А. Жуковского, ул. Ленина, д 23)

18.00 - Библионочь в Крымской библиотеке им. И.Я. Франко (ул Набережная имени 60-летия СССР, д 29А)

18.00 - Библионочь «Сон в апрельскую ночь» (Крымская республиканская библиотека для молодежи, ул. Кечкеметская, д 94А).

Для гостей выступит студия-театр «INTRO» представит культовый спектакль «То, что я должен сказать», посвященный жизни и творчеству Александра Вертинского. С произведениями современных крымских поэтов и музыкантов читателей познакомит литературно-музыкальная площадка.

Судак

18.00 - Библионочь в Центральной городской библиотеке им. В.П. Рыкова (ул. Гагарина, д 3)

Феодосия

18.00 - Библионочь «Блистающий мир театра» (Центральная городская библиотека им. А. Грина, ул. Кирова, д 2)

Джанкой

17.00 - Библионочь «Гениальный Гоголь, или Добро пожаловать в Диканьку!» (Джанкойская центральная городская библиотека, ул. Ленина, д 48).

Гостей ждет много увлекательных мероприятий. Фото: архив "КП"

Керчь

17.00 - Библионочь в Центральной городской библиотеке имени В.Г. Белинского (ул. Володи Дубинина, д 9/19).

Саки

15.30 - Библионочь в городской библиотека им. Н.В. Гоголя города Саки (ул Советская, д 15)

Ялта

16.00 - квест «Библиотека - мира, а книги в нем - герои» (Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова, ул. Морская, д 8/2)

Эта акция проходит ежегодно по всей России 20 апреля. Фото:архив "КП"

Акция «Библионочь» была инициирована библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры и впервые охватила всю страну в 2012 году.