Реконструкция в севастопольском Парке Победы вышла на финишную прямую

Реконструкция центральной аллеи в севастопольском Парке Победы выходят на финишную прямую – сейчас дендрологи приводят в порядок зеленые насаждения, рассказал глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

- Сейчас здесь активно работают дендрологи ГБУ «Парки и скверы», осуществляя санитарную обрезку деревьев, уборку старой листвы. Эти работы запущены параллельно со строительно-монтажными, чтобы мы, не дожидаясь окончания строительства объекта, подготовили парк в целом, - рассказал глава города.

Также завершаются пусконаладочные работы на фонтанах, специалисты проверяют инженерные сети.

По словам исполнительного директора АО «Ривьера» Александра Бровкина, рабочие проложили все необходимые коммуникации, а на следующей неделе начнут монтаж детских площадок

При этом гранит на главной аллее уложен на 80% работ, на 90% готовы второстепенные дорожки.

Специалисты укладывают гранитные плиты возле стеллы Георгию Победоносцу

Продолжаются в парке и работы по установке малых архитектурных форм – скамеек и урн, а также прокладка линий электроснабжения и освещения.

Стоит отметить, что осенью студенческие отряды высадят в Парке Победы свою аллею из деревьев.

- От лица студенческих стройотрядов Севастополя мы обратились к губернатору с предложением высадить Студенческую аллею в Парке Победы, где деревья высадят ребята, принимающие участие в реконструкции парка. Отрадно, что Дмитрий Овсянников поддержал нашу инициативу, - рассказал представитель студенческих отрядов.

Ранее в Парке Победы уже была заложена Курсантская аллея. Курсантами Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова была высажена аллея тюльпанных деревьев. Предполагается, что в дальнейшем деревья будет высаживать каждый выпуск училища.