«Доктор Виски»: Шотландский ресторан с императорским вкусом

Уже скоро в Крыму начнется высокий курортный сезон и миллионы российских туристов отправятся в Крыму штурмовать местные пляжи, бесчисленные культурные и исторические кладези полуострова.

Но помнимо теплого моря, великолепной природы и достопримечательностей в Крыму есть множество интересных, самобытных заведений, которые заинтересуют отдыхающих своей неординарностью – мы расскажем о самых ярких из них

Наше первая остановка – это популярный ялтинский ресторан, который удовлетворит сразу несколько стремлений посетителей: к истории, изысканным блюдам и благородным напиткам – речь, конечно же, о ресторане «Доктор Виски».

Заведение открылось лишь в 2017 году, но уже снискало всероссийскую славу и стало обладателем престижных премий. Например, короткая винная карта «Доктора Виски» два года подряд – в 2017 и 2018 – признавалась лучшей в России, по мнению Российской ассоциации сомелье (RWA).

Ресторан обладает самой большой коллекцией виски в России - более 450 релизов

Более того, оправдывая свое название, ресторан обладает самой большой коллекцией виски в России со всех уголков мира: Шотландии, Ирландии, США, Японии, Италии, Франции, Тайвани, Канады, Уэльса и Индии – всего коллекция насчитывает более 450 релизов и постоянно пополняется.

Не отстает и кухня «Доктор Виски»: в уникальном зале шеф-тейбл проходит конкурс Crimean Chefs Battle - международный независимый проект кулинарной битвы шеф-поваров России и зарубежья за главный приз - стажировку в одном из лучших ресторанов Европы, удостоенного звезды Michlen.

В ресторане "Доктор Виске" блюда готовят шеф-повара из России и стран зарубежья

Этот конкурс позволяет развивать гастрономию и расширять кругозор участников, которые в свою очередь обучат своих сотрудников. Из этого малого зерна вырастет именно то место, где будет интересно каждому.

- Наша концепция – это изучение истории Крыма, в том числе и его гастрономических традиций. Наши повара готовят блюда, которые были на столах императоров России и членов Царской семьи, - рассказывает КП-Крым администрация «Доктор Виски». – Кстати, одно из наших исторических блюд - Княжеская охота на горе Ай-Петри – завоевало третье место в Международной премии «Пальмовая ветвь» в категории «Лучшая концепция».

Здесь вы можете насладиться уникальными, изысканными блюдами на любой вкус

В этом сезоне «Доктор Виски» приготовил для своих посетителей майские гастрономические каникулы «Русская имперская кухня».

С 29 апреля по 12 мая гостям будет представлен уникальный сет из восьми блюд, которые подавались к праздничному столу императрицы Екатерины Великой, императоров Александра III , Николая II и сильных мира сего.

Гастрономические исторические ужины — новая ступень в развитии Исторического меню, основанного на подлинных документах из архивов российских императоров и приближенных к ним особ. Этой осенью, на фестивале Русско-Французские Гастрономические Сезоны в Монако, блюда, ставшие результатом исторически-гастрономических изысканий «Доктор Виски», получили теплый отклик европейских знатоков высокой кухни. Государственный министр Монако Серж Тель лично выразил восхищение тем, как бережно и внимательно команда ялтинского ресторана относится к историческим традициям своей страны. «Все говорят, а мы делаем Крым гастрономическим» - так звучит девиз ресторана «Доктор Виски».

Отдыхая в Ялте, туристам этим летом обязательно стоит посетить это уникальное заведение, в котором неповторимую гармонию создают императорская изысканность и шотландская экзотика.