Губернатор Севастополя поручил привести в порядок пожароопасные дороги

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил привести в порядок дороги, проходящие через лесные массивы, в связи с подготовкой к пожароопасному сезону.

- Уделите максимальное внимание подготовке сети лесных дорог к пожароопасному сезону. Обеспечьте их приведение в порядок, чтобы в экстренной ситуации машины могли проехать ко всем участкам лесного фонда, – обратился глава города к и.о. начальника Главного управления природных ресурсов и экологии Вадиму Писляку.

Перечень таких дорог определят совместно с Главным управлением МЧС по Севастополю.

По словам Вадима Писляка, за тушение пожаров в Севастопольском лесничестве, а также охрану, защиту и производство лесов отвечает ГАУ «Севастопольский лесхоз».

- 5 апреля были проведены обследование этих территорий совместно с сотрудниками ГУ МЧС. С начала года проведено более тысячи рейдовых мероприятия. В ходе обследований был составлен 1 протокол по нарушению правил пожарной безопасности в лесах, наложен штраф 1,5 тыс. рублей. Ущерб лесным насаждениям не нанесен, – сказал и.о. начальника Главного управления природных ресурсов и экологии.

Кроме того, организована круглосуточная работа региональной диспетчерской службы по ежедневному оперативному сбору и передаче информации о лесопожарной обстановке в лесах, о ходе тушения лесных пожаров с использованием данных наземного мониторинга.