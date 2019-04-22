В Севастополе начался прием на целевое обучение абитуриентов-медиков

Департамент здравоохранения Севастополя начинает прием документов от абитуриентов чтобы заключить с ними целевой договор по программам специалитета, ординатуры и среднего профессионального образования.

Заключив договор с городским департаментом здравоохранения, студент-медик получит гарантированное бесплатное образование.

При этом учиться можно в лучших вузах страны: Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. Павлова, Кубанском государственном медицинском университете, Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева и других.

По окончании обучения выпускники будут трудоустроены в медицинские учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения города – там, по договору. Они должны будут проработать 5 лет.

В 2018 году на целевое обучение были зачислены 53 человека, трудоустроены 24 доктора.

Документы для заключения договоров принимает отдел кадровой работы Департамента (Севастополь, ул. Карантинная, 45, четвёртый этаж, кабинет № 42) с 16 апреля по 30 мая. Приемные дни – вторник, среда и четверг. Часы приема: с 14.00 до 17.00.

При себе необходимо иметь:

- копию паспорта;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования претендента;

- справку об успеваемости и характеристику с места учебы;

- ходатайство от медицинской организации, подведомственной Департаменту здравоохранения города Севастополя.

Для несовершеннолетних в дополнение к вышеуказанным документам необходимо предоставить:

- копию паспорта законного представителя – родителя, усыновителя и т.д.;

- копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего.

Копии указанных выше документов сверяются с оригиналами, которые после сверки возвращаются заявителю.

Напомним также, что врачам, прибывшим из других регионов России в Севастополь для работы по особо востребованным специальностям, единовременно выплачивается 1 миллион рублей, фельдшерам – по 500 тысяч. По этой программе, начиная с 2016 года, привлечено 125 врачей и 36 фельдшеров, из них 43 специалиста привлечены в 2018 году (28 врачей, 15 фельдшеров). В основном это терапевты, анестезиологи, педиатры, акушеры-гинекологи, детские хирурги, травматологи, эндокринологи.

Кроме того, с начала 2019 года врачи и фельдшеры, а также молодые специалисты начали получать дополнительные региональные выплаты. Отдельные субсидии предусмотрены и для врачей скорой медицинской помощи.