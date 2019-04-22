В Севастополе ко Дню города впервые проведут конкурс граффити

В Севастополе в рамках празднования Дня города впервые состоится конкурс граффити на тему «Севастополь – город культуры и истории».

Локации с рисунками на подпорных стенах определят Департамент имущественных и земельных отношений и Департамент городского хозяйства.

- Проведением конкурса граффити мы хотим дать возможность молодому поколению реализовать свои идеи. Всего будет определено порядка 40 локаций. Художники будут украшать своими работами подпорные стены. К примеру, на проспекте Генерала Острякова 136-136, ул. Суворова 35, на ул. Брестская 12,14,18 на Корабельной стороне, ул. Новикова, 23 в Балаклавском районе, – рассказал директор Департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Андрей Демидов.

Планируется выделить около 500 квадратных метров плоскостей стен под рисунки – они будут находиться за пределами исторической части города.

Наносить граффити на стены будут с 31 мая по 10 июня.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. На первом этапе заявки на участие и эскизы работ будет принимать Департамент аппарата губернатора и правительства Севастополя. Оценку эскизов граффити дадут высококлассные профессионалы, а все работы обсудят на заседании Архитектурно-художественного совета, который определит победителей чемпионата.

Заявки с эскизами будут приниматься до 31 мая по адресу ул. Ленина, 2, а также на электронную почту Департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя.