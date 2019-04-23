Непринципиальная позиция: Украинские раскольники все-таки попытались зарегистрироваться в Крыму

Собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги расположен по адресу Севастопольская 17А. Здание с колоннами в древнегреческом стиле не слишком походит на православный храм. Иконостас здесь появился только в начале 2000-х, когда государственное здание передали крымской епархии УПЦ КП в аренду по не просто льготной, а вообще смешной цене - всего 1 гривне в год. И это за 1 231,08 кв.м. площади в самом центре крымской столицы!

Рядом - рынок и два крупных вуза, не здание, а лакомый кусочек для бизнеса! Вот и церковники решили - почему нет? На втором этаже - храм, а на первом открылись кондитерский магазин «Кирюша» и аптека.

Собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги расположен по адресу Севастопольская 17АФото: Анастасия ЖУКОВА

После вхождения полуострова в состав России всем религиозным организациям нужно было пройти перерегистрацию в Минюсте. Получили российские документы все - и римо-католики, сотни разных протестантских общин, и даже украинские униаты (греко-католическая церковь). А глава крымской епархии УПЦ КП епископ Климент (в миру - Павел Кущ) «пошел на принцип» и бумаги не оформил.

- Украинская православная церковь Киевского патриархата не перерегистрируется в Крыму, это наша принципиальная позиция, - совсем недавно заявлял Климент.

УГОВАРИВАЛИ ОФОРМИТЬ

Из-за отсутствия регистрации у УПЦ КП забрали храмы, расположенные на территории воинских частей. В самом деле, не пускать же на охраняемую территорию нелегалов?!

Епископ Климент с удовольствием жаловался на это журналистам, называя законные действия приставов гонениями на украинскую церковь в российском Крыму. При этом сам давно получил гражданство РФ, создал коммерческое ООО и айда судиться от его имени с властями за «потерянные» храмы.

В 2017 году власти решили взяться и за собор в Симферополе. Министерство имущества и земельных отношений Крыма неоднократно направляло Клименту документы с просьбой сделать переоценку здания и перезаключить договор аренды. Ответа не дождались, поэтому часть помещений, где раньше располагались магазин и аптека, опечатали приставы по решению суда.

государственное здание передали крымской епархии УПЦ КП в аренду в 2000 годуФото: Анастасия ЖУКОВА

Епископ не растерялся и перед визитом людей в форме поменял табличку «Аптека» на «Часовня». И снова - повод пожаловаться на горькую судьбу украинской церкви на полуострове.

- Оформи документы - и никаких проблем! - уговаривали упрямого священнослужителя в Минимущества.

- Принципиальная позиция! Не стану! - говорил епископ Климент.

ИСК НА НОСУ

Принципы резко изменились, стоило Минимущества в марте этого года подать иск с требованием «о понуждении возвратить по акту приема-передачи недвижимое имущество» по адресу Севастопольская 17 А.

Как сообщили КП-Крым в главном управлении Минюста РФ по Республике Крым, к ним поступили документы на регистрацию религиозной организации под названием «Украинский православный приход святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги».

- Мы подали документы на регистрацию. Сейчас стоит вопрос: или мы регистрируем согласно тем требованиям, которые выдвигают власти Крыма, или мы теряем епархию и все, что мы имели до 2014 года. Я не могу так рисковать, - оправдывался перед журналистами незалежной епископ Климент.

Он отметил, что в документах нет «привязки к Православной церкви Украины». Дело в том, что УПЦ Киевского патриархата с декабря 2018 года не существует - она вошла в состав ПЦУ, у которой «есть томос» (см. справку КП).

Этот самый томос об автокефалии, напомним, запрещает ПЦУ иметь приходы за рубежом, а значит - никакой епархии в российском Крыму. Вот и приходится епископу Клименту изворачиваться при составлении документов, чтобы «и вашим, и нашим».

Церковь требует ремонтаФото: Анастасия ЖУКОВА

Согласно документам, с которыми удалось ознакомиться корреспонденту КП-Крым, в качестве места «прописки» нового украинского прихода указан все тот же собор на Севастопольской, 17А. На каком основании, если право на квадратные метры оспаривается в суде?

Неудивительно, что Минюст пока отказал новой организации в регистрации.

Суд рассмотрит иск Минимущества уже в мае, и, если решение будет в пользу чиновников, незарегистрированному приходу придется освободить помещение.

СПРАВКА «КП»

Православная церковь Украины - созданная в конце 2018 года неканоническая поместная православная церковь. В ее состав входят две неканонические православные церкви - УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ. Константинопольский патриархат во главе с патриархом Варфоломеем признал ПЦУ автокефальной и выдал ей соответствующий документ - томос. РПЦ и Украинская православная церковь Московского патриархата раскольников не признали. Другими поместными церквями ПЦУ тоже пока не признана.

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