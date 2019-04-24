Как я продавала вещи в интернете: Пять портретов самых проблемных покупателей

Продавать старые вещи в интернете - дело прибыльное. И шкафы от ненужных вещей разгрузишь, еще и заработаешь на этом. Правда, есть одно но. Клиенты…

Думаете, они только в магазинах и бутиках вредные и взбалмошные? А вот и нет…

Корреспондент «Комсомолки», после того, как устроила распродажу вещей на нескольких популярных сайтах (см. рубрику «Где продавать»), составила портреты самых проблемных покупателей.

Неделю караулил под домом

Я дала объявление о продаже зимней резины. Цену поставила очень низкую, чтобы забрали, так как не было места для ее хранения в квартире. Клиенты нашлись очень быстро. Два колеса забрал один парень. Остальные два попросил оставить другой мужчина. Когда он приехал за ними, оказалось, что одно колесо с грыжей. Отдала его в подарок. После этого он неделю меня караулил под домом и названивал, обвиняя, что колесо, которое он получил бесплатно (причем он сам указал мне на его дефект! Я блондинка и не разбираюсь в этом. - Авт.), было некачественным.

Перемерили 50 нарядов и ничего не купили

Сестра переехала в другую страну, и я решила распродать часть ненужных ей вещей, разумеется, с ее разрешения. Вывесила в сети фотографии юбок, платьев, купальников и всего прочего. Пришли две подружки, которые провели у меня дома 4 часа. Такого я никак не ожидала. Они перемерили все, что только можно, половина вещей идеально на них села. Но они ничего не купили! А уходя, сказали, что им у меня понравилось, и что они завтра хотят еще прийти на примерку, потому что сейчас уже сильно спешат.

Я думала, что страннее клиентов уже не встречу. Но нет. Другая барышня после того, как час крутилась перед зеркалом у меня дома, заявила: «Ой, а мне ничего и не нужно, просто время свободное было, вот и заскочила к вам».

Если хорошенько покопаться в шкафу, можно найти много вещей для продажи, про которые вы давно забыли.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Звонили, чтобы просто поговорить

Подружка, узнав, что я увлеклась продажей вещей, попросила продать несколько курточек своего сына. Малыш вырос, толком и поносить не успел. Клиентка нашлась быстро. Позвонила женщина и попросила не продавать вещи неделю до зарплаты. Начала рассказывать, как сейчас все дорого, и что она не может себе позволить купить такие вещи в магазине. После 20 минут разговора я раздобрилась и согласилась. Через два дня она снова мне позвонила, чтобы спросить, помню ли я о ее просьбе и не продали ли вдруг куртки. Услышав, что нет, снова начала рассказывать, как у нее прошел день, и какие новые проблемы у нее возникли. На следующий день она снова мне позвонила, а потом еще раз, после чего я заблокировала ее номер, подумав, что она, наверное, не в себе. Каково было мое удивление, когда через два дня она мне позвонила уже с другого номера и снова начала рассказывать о своих бедах…

Назначали встречу и не приходили

Несколько раз попадались, как я думала сначала, ответственные клиенты. Девушка несколько раз звонила и переносила встречу то на другой день, то на другое время, объясняя, что у нее возникли какие-то форс-мажоры. После седьмого раза мне это надоело, и я продала телефон другому клиенту.

Такая клиентка оказалась не одна. Другая женщина просила меня задержаться дома, сказала, что в другой день не сможет заехать. Так как товар был довольно дорогой, я решила ее дождаться. В итоге она звонила пару раз, спрашивала, жду ли я ее, мол, в городе пробки, и она задерживается, а в итоге вообще не пришла и на звонки не отвечала.

Ванночка для ног нужна? Почти новая.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Самые классные клиенты - мужчины

Больше всего мне нравится продавать вещи мужчинам, особенно если это касается детских вещей. Когда жены отправляют их забрать костюмчики, они не хотят даже просматривать товар. Просто отдают деньги и уезжают. Я несколько раз просила проверить их, все ли устраивает. Вдруг что-то из вещей не понравится, но им обычно не до этого.

ВАЖНО

Делайте скидки

Покупатели в интернете постоянно просят скидки. Даже покупая маечку стоимостью в 300 рублей, все равно будут просить уступить. В среднем просят скинуть 100-150 рублей. Если не хотите отдавать вещь совсем за три копейки, добавьте к своей цене еще сто рублей, которые вы потом скинете.

Если переживаете, что накрутив цену даже на сто рублей, эту вещь у вас могут не взять, так как похожий товар другие пользователи на авито продают дешевле, напишите, что указанная в объявлении цена окончательная, и торг не уместен, потому что цену вы и так не накручивали. Можно написать: «Девочки, не просите скидку, цена минимальная».

При разговоре с покупателем по телефону, непосредственно перед встречей, напомните, сколько стоит товар. Если попросят сделать скидку, скажите, сколько можете уступить, если готовы это сделать.

Аксессуары можно предлагать в качестве подарка к основному товару.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

!!! Как разводят

- Продавала матрасик и бортики для детской кроватки, - рассказывает жительница Симферополя Антонина. - В объявлении указала цену в 2000 рублей. - По телефону клиентка сказала, что ей все понравилось, и она готова в течение часа приехать и забрать товар. Просмотрев вещи и положив их в пакет, она протянула мне 1000 рублей. В ответ, что цена в объявлении две тысячи, она сказала, что таких денег у нее нет, и она была уверена, что я сделаю скидку. Хоть об этом и речи не было. Когда я отказалась, она начала хамить и оскорблять меня. Ладно, если бы 100 рублей попросила скинуть, но не тысячу ведь!

Вторая распространенная категория клиентов - это те, у которых до полной цены не хватает 100 или 150 рублей. Допустим, продаете детскую курточку за 900 рублей. Они при вас выгребают из кошелька все деньги, даже мелочь, пересчитывают ее несколько раз и говорят, что у них есть всего 800 рублей, в надежде, что вы уступите и не захотите тратить свое время на встречу с клиентом в следующий раз.

КСТАТИ

Советы, как продать быстрее

1. Главный залог успеха - хорошая фотография.

Все клюют на картинку. Чем ярче снимок, тем новее смотрится любая вещь.

Чтобы получить удачное фото, снимайте вещи на светлом фоне и желательно недалеко от окна, чтобы падал дневной свет. Шорты, маечки, игрушки можно положить, к примеру, на покрывало или ткань (главное, чистую и не мятую) или большой лист ватмана. Платье или пальто можно повесить на вешалку и сфотографировать у стены. Если вещь сама по себе не яркая, к примеру, платье белого или серого цвета и не бросается в глаза, добавьте к нему яркий шарф или приколите брошку. Можно написать в объявлении, что аксессуар покупатель получит в подарок, или указать его цену, если тоже хотите продать.

Если считаете, что наряд смотрится лучше на вас, чем на вешалке, можно попробовать найти манекен. Или не заморачиваться и выложить ваше фото в нем, но закрыв лицо смайликом. Сделать это несложно, в мобильных приложениях есть масса подобных программ для обработки фотографий.

Снимки делайте с разных ракурсов, чтобы покупатель имел максимальное представление, как выглядит вещь.

Если на вешалке вещь смотрти не привлекательно, сфотографируйте ее на себе или подруге, а лицо закройте смайликом.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Описываем детали

Чем подробнее вы расскажете о вещи, которую продаете, тем меньше времени потом потратите на ответы на вопросы.

Если продаете детскую одежду, напишите размер, возраст малыша, для которого покупали, длину рукава или штанишек, цвет, состав ткани, кто производитель. Если это комбинезончик, расскажите, в какую погоду одевали, что за фирма. Если всего пару раз, и он выглядит как новый, так и пишите.

Те же правила действуют в отношении взрослой одежды.

Представьте, что эту вещь вы выбираете для себя и постарайтесь ответить в описательной части на все вопросы, которые бы интересовали вас как покупателя.

Если на вещи есть брак, дырочки или какой-то дефект, честно об этом предупредите покупателей. Иначе потратите время на встречу с клиентом, и даже если брак сразу не заметят, потом будут названивать, ругаться и требовать вернуть деньги. Зачем трепать себе нервы?

3. Обговорите место встречи и примерки

Составляя объявление, напишите, где вам удобнее встретиться. Если хотите, чтобы приехали к вам домой, укажите, по каким дням вам удобнее, или в какое время. Если боитесь впускать к себе незнакомых, договоритесь о встрече на нейтральной территории. Можно написать, что готовы передать вещи на автобусной остановке или у станции метро.

Если хотите продать вещь без примерки, обозначьте это в объявлении.

Не хотите, чтобы вам названивали целыми сутками, напишите в объявлении, после какого времени вам не звонить.

Но даже эти меры не дают 100% гарантии, что вам не попадется сумасшедший покупатель. Многие знакомые рассказывали, что не боятся никого впускать к себе домой, мол, клиенты всегда вели себя максимально корректно. Но мне попадались другие «гости». После чего я стала назначать встречи для передачи вещей как можно дальше от дома.

Гантели у меня еще не купили. Может быть вам нужны?Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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