Пасха-2019 в Крыму и Севастополе: Расписание праздничных богослужений
Пасху православные в этом году отмечают 28 апреля. Подготовку к великому празднику верующие начали за семь недель до Светлого Христова Воскресения, когда начался пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше полуночи. Примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня.
СИМФЕРОПОЛЬ
27 апреля
8.00 – Литургия. Богослужения великой субботы. Свято-Троицкий женский монастырь
23.00 – Начало богослужения. Александро-Невский собор
28 апреля
12.00 – Встреча благодатного огня. Александро-Невский собор
30 апреля
9.00 - Божественная литургия, поздравление Митрополита Лазаря с Пасхой. Александро-Невский собор
СЕВАСТОПОЛЬ
27 апреля
8.00 – Литургия св. Василия Великого. Херсонес
21.00 – Чтение деяний Апостольских. Херсонес
23.20 – Чин полунощницы. Херсонес
28 апреля
00.00 – Пасхальная Утреня. Пасхальные часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Херсонес
4.00 – 14.00 – Освящение куличей и пасхальный сдобы. Херсонес
15.00 – Встреча благодатного огня. Херсонес
16.00 – Вечерня служба. Херсонес
29 апреля
7.30 - Божественная литургия. Покровский собор
А В ЭТО ВРЕМЯ
Сколько стоит испечь пасхальный кулич
В Крыму подсчитали, во сколько хозяюшкам обойдется самим приготовить пасху. Исходя из разброса цен, она будет колебаться от 213 до 740 рублей. Стоимость продуктов в преддверии праздника озвучил "Крымстат".
Сколько стоят ингредиенты:
Масло сливочное (200 г) - от 41,50 до 220.
Сметана (200 г) - от 20,50 до 43.
Молоко (500 мл) - от 18 до 48.
Яйца (10 шт) - от 40 до 125,99.
Сахар-песок (500 г) - от 12,95 до 31,67.
Мука (1 кг) - от 25,90 до 76.
Изюм (200 г) -39,60 до 160.
Дрожи (50 г) -от 15 до 27,50.
*Цены указаны в рублях.
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ИСТОЧНИК KP.RU