Пасха-2019 в Крыму и Севастополе: Расписание праздничных богослужений

Пасху православные в этом году отмечают 28 апреля. Подготовку к великому празднику верующие начали за семь недель до Светлого Христова Воскресения, когда начался пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше полуночи. Примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня.

СИМФЕРОПОЛЬ

27 апреля

8.00 – Литургия. Богослужения великой субботы. Свято-Троицкий женский монастырь

23.00 – Начало богослужения. Александро-Невский собор

28 апреля

12.00 – Встреча благодатного огня. Александро-Невский собор

30 апреля

9.00 - Божественная литургия, поздравление Митрополита Лазаря с Пасхой. Александро-Невский собор

СЕВАСТОПОЛЬ

27 апреля

8.00 – Литургия св. Василия Великого. Херсонес

21.00 – Чтение деяний Апостольских. Херсонес

23.20 – Чин полунощницы. Херсонес

28 апреля

00.00 – Пасхальная Утреня. Пасхальные часы. Литургия св. Иоанна Златоуста. Херсонес

4.00 – 14.00 – Освящение куличей и пасхальный сдобы. Херсонес

15.00 – Встреча благодатного огня. Херсонес

16.00 – Вечерня служба. Херсонес

29 апреля

7.30 - Божественная литургия. Покровский собор

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сколько стоит испечь пасхальный кулич

В Крыму подсчитали, во сколько хозяюшкам обойдется самим приготовить пасху. Исходя из разброса цен, она будет колебаться от 213 до 740 рублей. Стоимость продуктов в преддверии праздника озвучил "Крымстат".

Сколько стоят ингредиенты:

Масло сливочное (200 г) - от 41,50 до 220.

Сметана (200 г) - от 20,50 до 43.

Молоко (500 мл) - от 18 до 48.

Яйца (10 шт) - от 40 до 125,99.

Сахар-песок (500 г) - от 12,95 до 31,67.

Мука (1 кг) - от 25,90 до 76.

Изюм (200 г) -39,60 до 160.

Дрожи (50 г) -от 15 до 27,50.

*Цены указаны в рублях.

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