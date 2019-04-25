Красавец-тренер похудел на 40 килограммов, чтобы избавиться от горы мышц и не быть похожим на Арнольда Шварценеггера

37-летний спортсмен Александр Лазарев в юности фанател по герою боевиков Арнольду Шварцнеггеру. В двухтысячные модно было быть «на массе» и иметь рельефные накачанные мышцы. Он даже поступил на факультет физвоспитания, чтобы уметь правильно совершенствовать и свое тело, и других. В универе поэтому же начал заниматься пауэрлифтингом.

- Я много ел и поднимал тяжести. Тогда мне хотелось набрать как можно больше килограмм. На тренировках я поднимал много веса - по 250 кг. Моя цель была - раскачаться до 100 килограмм, употребление пищи превратилось в работу и даже не приносило никакого удовольствия. Ел тогда в основном много жиров и углеводов. Белковая еда стоила дорого. Для меня, бедного студента, это было недоступно, - вспоминает Александр.

Александр весил больше ста килограмм. Фото: личный архив

Спортсмен набрал 40 килограмм и стал весить свои желанные «100 +». Красавец-тренер в те годы работал в крупном отеле на набережной Ялты и привлекал много клиентов в спортзал. Среди них и известные всей стране - Дмитрий Харатьян, Богдан Титомир и др., кто не хотел терять форму и на отдыхе.

- Харатьян отдыхал в нашем отеле несколько недель, и каждый день заходил ко мне тренироваться в спортзал. Помню, он хвалил Крым. Говорил, что ему здесь очень нравится. Оплачивал занятия круглыми купюрами, сдачу не брал, - вспомнил Александр.

Позже гостить в отель приезжал Богдан Титомир.

- Он зашел в зал, сказал, мол, буду у вас тренироваться. Узнал, сколько это будет стоить, а потом Богдан столкнулся на выходе из зала с моими товарищами. Они мне: «Сашка, это ж Богдан Титомир!». А я даже не знал, кто это, просто проконсультировал как обычного посетителя, даже автограф не взял, - смеется спортсмен.

А потом Александру разонравилась его гора мышц. Он решил от них избавиться!

- Моя бывшая жена - девушка миниатюрная, стройняшка - весила всего 48 кг. Мы устроили с ней соревнование - кто дольше продержится в положении «сидя» спиной к стенке. Я, 100-килограммовый качок, не простоял даже и трех минут, мышцы начали дрожать. А она продержалась почти 5 минут! А она даже не тренировалась! Я понял тогда, что тот вес, который я имею, хорош только на соревнованиях, но в жизни не очень практичен. Понял, что не так вынослив и силен, как внешне выгляжу, - разочаровался Александр. - Многие следят за своей фигурой и не выглядят как качки. Они подтянутые, стройные, у мужчин есть рельеф мышц, но не такой, как было модно раньше.

От пауэрлифтинга Александр отказался. Перешел к бодибилдингу. Сейчас он работает в элитном спортклубе в Симферополе.

- Я наметил другую цель. Хотел уже не просто быть как можно сильнее, но и выносливее, красивее эстетически, - сказал он.

Во время занятий бодибилдингом у Александра была цель нарастить как можно больше мышечной массы, он заботился о том, чтобы выглядеть качком. Каждая тренировка была нацелена на поднятие как можно большего веса, и он смог отрывать от пола штанги весом в 250 килограмм! Но однажды ориентиры поменялись. Катаясь на велосипеде, Александр присоединился к профессиональным велогонщикам. И с ними он проехал около ста километров!

- Велосипедный спорт меня затянул, но это было сложно, потому что занятия по бодибилдингу я не бросал. Но для велотренировок моя структура мышц не очень подходила, они были бугристыми, это не способствовало выносливости, - рассказывает Александр.

Велоспорт помог сбросить 40 килограмм. Фото: личный архив

Александр стал заниматься велосипедным спортом. Даже стал серебряным призером Олимпийских игр среди любителей по велоспорту в Турине (Италия).

И вес у него буквально начал таять. Он избавился от 40 килограммов.

- Сначала ушел лишний жир, а потом стали уходить мышцы. Я стал намного выносливее. Мышцы стали не бугристыми, а более гладкими. Они полностью поменяли свою структуру, я стал выносливее, и мне нравится мой внешний вид, - делится успехами Александр.

Правда, для полного внешнего преображения пришлось отказаться и от занятий бодибилдингом, в приоритете велосипедные тренировки - три раза в неделю.

Теперь Александр помогает другим достигать желаемых результатов. Фото: личный архив

- Если девушки хотят прийти в форму к лету, при тренировках на велосипеде три раза в неделю по часу они могут увидеть результаты уже через полтора месяца, - говорит спортсмен.

О своей встрече в этом году с одноклассниками он вспоминает с улыбкой.

- Когда меня встретили школьные друзья, сказали «Сашка, ты ничуть не изменился». А я действительно сейчас в таком весе, как во времена окончания школы. Но изменилась структура мышц, и сейчас мне нравится их выносливость и мой внешний вид.

Александр Лазарев вместе с женой. Фото: личный архив

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ТЕЛА

Три совета девушкам, как сбросить вес к лету: рецепты похудения от Александра Лазарева

1. Сначала ешьте полезный продукт, а потом любимый

Вы привыкли есть на обед пиццу, а потом пирожное с чаем? А вы начните обед с салата. Тогда съедите не три куска пиццы, как привыкли, потому что уже будете не голодны, а от пирожного, возможно, и вовсе откажетесь. Можно таким образом сэкономить в среднем 500 калорий в сутки. Даже если вы не будете заниматься в спортзале, уже через пару месяцев увидите результат. Примеры полезных продуктов - овощные салаты, крупы, фрукты.

Овощи - лучшие друзья во время похуденияФото: Иван ВИСЛОВ

2. Уменьшите энергетическую плотность еды.

Это не значит, что нужно доходить до абсурда и скрупулезно искать на полках продукты с низким содержанием жира, брать безвкусный джем или пасту. Например, вы привыкли есть белый хлеб, а у него 250 калорий на 100 грамм. Замените его на хлебцы - вы съедите всего 100 калорий на 100 грамм.

Если положить в пиццу пармезан не 50% жирности, а 9%, то на вкус вашего любимого блюда это никак не повлияет, а вы употребите на 200 калорий меньше. Еще можно заменить 70%-ный майонез на 50%-ный. Как-то мне привезли колбасу, в которой был 1% жира. Я ее ел по полкило в день без ущерба для спортивной формы. Таким образом вы можете урезать от 300 до 1000 калорий в день.

Через полгода примерно (даже без занятий) можно будет заметить видимый результат, для которого вам даже не нужно особо напрягаться.

3. Самый эффективный результат - тренировки и уменьшение калорий

Если вы весите 60, а хотите 50, сделать это будет труднее, чем убрать те же 10 кг при весе 90 килограммов. Человек, который занимается хотя бы четыре раза в неделю в спортзале и не меняет пищевые привычки, будет выглядеть лучше, чем тот, который правильно питается, но не ходит на тренировки. А уж если вы и питаетесь правильно, и ходите на тренировки 2-3 раза в неделю, достичь желаемого результата будет проще. Если вы ходите на тренировки самостоятельно, рекомендую полчаса делать силовые упражнения, а остальное время бегать. Во время кардиотренировки организм уже запустит процесс жиросжигания.

КСТАТИ

Два самых распространенных мифа худеющих

1. Не буду есть после шести - быстро похудею

Этот метод на первых порах действительно эффективен. Первые незначительные перемены в теле вы начнете замечать уже на пятый день. Но действует только первую неделю-две, когда человек, что называется, держит себя в узде. Потом будет очень тяжело психологически. Честно, за всю мою тренерскую практику (а это 16 лет!) ни разу не попадались люди, которые в течение года ничего не ели после шести. Вам будет тяжело ходить на встречи, в кинотеатры, на Дни рождения, ведь там везде есть пища. Кроме того, вы можете быть неактивными, вялыми и чувствовать себя угнетенно.

Еще одна уловка организма - вы можете больше хотеть есть в течение дня до шести, и таким образом получите то же самое количество калорий, что и раньше.

Я советую составить список из 30 продуктов, которые можно есть в любое время, они не повредят процессу жиросжигания.

Можно вечером есть творог или сыр с низким содержанием сыра, рыбу хокии - она очень легкая и низкокалорийная, сайду, тунец приготовить в собственном соку. Хороший выход - делать протеиновые коктейли. Последний прием пищи можно делать за час до сна

2. Плотно позавтракаю - меньше съем

Тоже своего рода заблуждение. Если ваш организм привык употреблять утром немного пищи, значит, не надо его приучать к этому. Все отличие в том, что вы просто пообедаете позже, чем обычно. Соответственно, и ужин перенесется на более поздний срок. Калории вы употребите те же, так что это не будет способствовать похудению.