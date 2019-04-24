2019-04-24T23:59:29+03:00
Общество

«Севастопольский винзавод»: Мы обеспечены запасом тары на несколько месяцев

Предприятие использует бутылки нескольких производителей
Степан ОСТИНОВ
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Фото: Сергей АнашкевичФото: Сергей Анашкевич
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Поставщик тары для ГУП Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод» не уведомлял, что больше не может предоставлять свою продукцию для нужд предприятия, сообщи директор завода Александр Жежель.

- Имеющийся на сегодняшний день запас тары полностью обеспечивает потребности трех-четырех месяцев бесперебойной работы нашего завода. Наше предприятие использует бутылки нескольких производителей, в том числе производимые заводом «Кавминстекло». Если кто-то из наших поставщиков будет не способен выполнять договорные обязательства, мы переориентируемся на поставку бутылок других производителей,– отметил Александр Жежель.

Напомним, ряд федеральных и крымских изданий сообщили, что крымские винодельческие предприятия могут остановиться на полгода или девять месяцев из-за нехватки бутылок. Производитель стеклотары отказался от поставок на полуостров из-за антироссийских санкций. Письмо с описанием этой проблемы председатель ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексей Липко отправил депутату Госдумы Дмитрию Белику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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