«Севастопольский винзавод»: Мы обеспечены запасом тары на несколько месяцев
Поставщик тары для ГУП Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод» не уведомлял, что больше не может предоставлять свою продукцию для нужд предприятия, сообщи директор завода Александр Жежель.
- Имеющийся на сегодняшний день запас тары полностью обеспечивает потребности трех-четырех месяцев бесперебойной работы нашего завода. Наше предприятие использует бутылки нескольких производителей, в том числе производимые заводом «Кавминстекло». Если кто-то из наших поставщиков будет не способен выполнять договорные обязательства, мы переориентируемся на поставку бутылок других производителей,– отметил Александр Жежель.
Напомним, ряд федеральных и крымских изданий сообщили, что крымские винодельческие предприятия могут остановиться на полгода или девять месяцев из-за нехватки бутылок. Производитель стеклотары отказался от поставок на полуостров из-за антироссийских санкций. Письмо с описанием этой проблемы председатель ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексей Липко отправил депутату Госдумы Дмитрию Белику.
ИСТОЧНИК KP.RU