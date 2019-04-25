Информативно и увлекательно: В мебельном комплексе Sneha City прошел второй по счету «День новосела»

Как известно, один ремонт хуже двух пожаров. Многие крымчане, затеяв ремонт, перепланировку своей квартиры, дома или обустройство приусадебного участка, вынуждены одновременно решать целый ряд важных вопросов. Какой дизайн выбрать для жилья? Как реализовать задумку с инженерной точки зрения? Какие материалы для ремонта и постройки выбрать? Как обустроить приусадебный участок, какие растения будут наиболее оптимальными? В конце концов – какую лучше выбрать уличную и домашнюю мебель?

Чтобы помочь крымчанам и владельцам недвижимости сделать правильный выбор, мебельный комплекс Sneha City создал уникальный для Крыма проект «День новосела».

Первый «День новосела» прошел в январе этого года. Ажиотаж вокруг мероприятия показал, что такой формат востребован, поэтому в Sneha City решили проводить такие акции регулярно - и 20 апреля в мебельном комплексе состоялся второй по счету «День новосела».

Фото: Sneha City

Основная цель мероприятия - бесплатно предоставить крымчанам полную и качественную информацию в области дизайна, ремонта, обустройства жилья, земельного участка и недвижимости от признанных профессионалов.

Организаторы приготовили насыщенную программу «Дня новосела». С порога посетителей ждал приятный сюрприз от мебельного комплекса: каждый гость мероприятия при регистрации получил дисконтную карту со скидками до 20% в магазинах Sneha City!

С самого утра в холле работала выставка товаров и услуг от многочисленных партнеров мебельного комплекса. Посетители получили от специалистов и подрядчиков бесплатные консультации по интерьерному и экстерьерному дизайну, ландшафту, ремонтным и строительным работам.

Также были проведены тематические дизайн-туры, которые так полюбились гостям - экскурсии по магазинам комплекса в сопровождении ведущих дизайнеров интерьера Крыма.

Фото: Sneha City

Так, дизайн-тур, посвященный многофункциональным, современным кухням провела профессиональный дизайнер интерьера и глава студии IDEAS Нина Романюк.

Все о матрасах, кроватях и мягкой мебели на примере конкретных товаров гостям рассказала глава студии KUCHERENKODESIGN Александра Кучеренко.

Те, кто интересуется шкафами, столами, тумбами для своего дома, отправились на экскурсию к архитектору-дизайнеру группы компаний «Владоград» Ангелине Солонецкой. Ну а профессиональный дизайнер интерьера и глава студии MILLION ROOMS Надежда Гринченко поведала тайны уличного освещения на своем приусадебной участке.

Участники экскурсий получили массу полезной, прикладной информации по интересующей тематике, а специалисты в свою очередь ответили на все вопросы гостей.

Фото: Sneha City

Заскучать посетителям «Дня новосела» не удавалось ни на минуту: сразу после окончания дизайн-туров организаторы пригласили всех желающих на уникальный форум «Мнение эксперта», где специалисты рассказали аудитории об актуальных аспектах обустройства загородной недвижимости.

В частности, секреты благоустройства приусадебных участков раскрыла уже знакомая нам Александра Кучеренко - профессиональный дизайнер интерьера.

Далее руководитель отдела продаж группы компаний Гринвуд Девлопмент Вилена Сент-Арифова рассказала о необычных форматах жилья – квартирах с элементами дома, особенностях и преимуществах такой недвижимости.

Выбрать самый подходящий материал для отделки частного дома или коттеджа помогла Нина Романюк. Совместно с дизайнерами перед гостями выступили и представители компаний-экспертов в каждом из тематических направлений.

Далее директор компании по освещению «Eglo» Павел Масалкин подготовил для собравшихся презентацию новой технологии «Умный свет Eglо Сonnect».

Фото: Sneha City

В заключение форума профессиональный дизайнер интерьера и глава студии MILLION ROOMS Надежда Гринченко рассказала гостям об оптимальных уличных покрытиях для загородного дома.

Посетители форума «Мнение эксперта» не только узнали о новых технологиях, но и получили конкретные рекомендации и ответы на свои вопросы.

После форума наступила самая зрелищная часть «Дня новосела» - уникальное гриль-шоу с дегустацией блюд.

Фото: Sneha City

Профессиональные кулинары на глазах посетителей с помощью современных грилей приготовили великолепные блюда: ягненка и поросенка на вертеле, сербские чивапчичи на костре, паэлью «Маринара», телятину в смокере, и настоящую итальянскую пиццу.

Гости с удовольствием отведали эти экзотические яства и были в восторге от кулинарного профессионализма мэтров гастрономии.

Ну а кульминацию «Дня новосела» все ждали с особым нетерпением, ведь в конце состоялся долгожданный розыгрыш подарков от мебельного салона Sneha City и партеров мероприятия. Для участия в розыгрыше подарков гостям предлагали зарегистрироваться и получить лотерейный билет.

Фото: Sneha City

По итогам розыгрыша участники получили более 30 самых разнообразных призов, начиная с подарочных сертификатов и скидок на товары и услуги, заканчивая спа-отдыхом в лучших отелях Крыма.

Посетители «Дня новосела» остались довольны мероприятием – гости бесплатно получили ценнейшую информацию по ремонту и дизайну жилья от ведущих специалистов, отведали кулинарные шедевры, а некоторые ушли домой не только с положительными эмоциями, но и с подарками!

Мебельный комплекс Sneha City организовал настоящий праздник и пообещал радовать крымчан новыми интересными, полезными и информативными акциями.

* на правах рекламы