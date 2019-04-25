Севастополь намерен в четыре раза увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции

Правительство Севастополя в ближайшие годы планирует минимум в 4 раза нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил директор Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков.

Для развития экспортного потенциала аграрной отрасли города губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников утвердил региональный проект «Экспорт продукции АПК».

- За счет реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» мы планируем уже к 2024 году в 4 раза нарастить экспортные поставки сельскохозяйственной продукции. Несмотря на действующий в отношении субъекта санкционный регион, на внешних рынках востребована продукция рыбоперерабатывающих и винодельческих предприятий Севастополя - отметил Дмитрий Чумаков.

Кроме того, Севастополь планирует наращивать перевалку зерновых не только за счет морских терминалов, но и через мобильные перегрузочные комплексы на причальных мощностях Севастопольского морского торгового порта.