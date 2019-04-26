1 мая в Крыму и Севастополе: Как будет ходить транспорт

В Крыму 1 мая будет затруднено движение транспорта. В местах проведения первомайской демонстрации будет запрещен проезд и стоянка авто.

СИМФЕРОПОЛЬ

С 6.00 до 14.00 движение будет ограничено на следующих улицах:

- по проспекту Кирова (на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева)

- по улице Козлова (на участке от площади Амет-Хана Султана до пересечения улицы Козлова и улицы Севастопольской)

- по улице Маяковского (на участке от площади Амет-Хана Султана до пересечения с улицей Жуковского)

по улице Севастопольской (на участке от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до пересечения с проспектом Кирова)

Парковка на этих участках запрещена с 5.00 до 14.00.

- С целью обеспечения безопасности в местах проведения шествия будет работать эвакуатор, - предупредили в пресс-службе администрации города. – Общественный транспорт будет ходить в объезд. Просим гостей и жителей крымской столицы учитывать эти обстоятельства при планировании маршрутов по городу.

Как будут ходить маршрутки

- по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская (маршруты: 1 А-Б, 2,3, 4, 6,8,10, 12 А-Б, 13, 15, 25, 30, 41, 50, 52, 55, 61, 63, 69, 70, 78, 81, 85, 91, 98);

- по улицам Павленко, Маяковского (маршруты 1 А-Б, 4, 12 А-Б № 52, 59, 60, 61, 62, 67,81, 93, 98).

СЕВАСТОПОЛЬ

Для проезда с 9.15 и до окончания демонстрации закроют участок от пл. Суворова - ул. Ленина - проспект. Нахимова – пл. Лазарева. Проехать не сможет не только частный, но и общественный транспорт.

- В случае осложнения дорожной обстановки временное ограничение движения, кроме общественного будет введено по ул. Ленина от пл. Ушакова до пл. Суворова, а также ул. Портовая и ул. Троллейбусный спуск, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

С 23.00 на некоторых улицах введут одностороннее движение:

- на участке ул. Советская (от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина)

- на участке ул. Воронина (от пересечения с ул. Советская до ул. Спуск Шестокова).

Как будут ходить автобусы и троллейбусы смотрите здесь.