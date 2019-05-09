2019-05-09T13:23:10+03:00
Общество

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Крыму и Севастополе: прямая онлайн-трансляция

Бессмертный полк снова пройдет в Симферополе и Севастополе 9 мая 2019 года. Прямая онлайн-трансляция - на сайте "Комсомолки"
Анастасия ЖУКОВАГалина КОВАЛЕНКОНадежда ДАЦЮК
Поделиться:
Организаторы ожидают в этом году порядка 40 тысяч участников Бессмертного полкаОрганизаторы ожидают в этом году порядка 40 тысяч участников Бессмертного полкаФото: Наталья Гоцанюк
Изменить размер текста:

9 мая 2019 года уже традиционно состоится в Симферополе, Севастополе, Керчи, Евпатории и других городах Крыма многотысячное шествие Бессмертного полка. "Комсомолка" запускает прямую онлайн-трансляцию.

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Крыму и Севастополе: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму в акции «Бессмертный полк» приняли участие 83 тысячи человек
По улицам Севастополя в шествии «Бессмертного полка» прошли 55 тысяч человек
В крымских горах пострадали два человека: На помощь выехали спасатели
Владимир Путин поздравил ветеранов и жителей с 75-й годовщиной освобождения Крыма и Севастополя
Никитский ботсад 9 мая пенсионеры, ветераны войны и труда могут посетить бесплатно
Из аэропорта «Симферополь» ветераны могут уехать в любой город Крыма на бесплатном такси
Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Победы
В центре Симферополя открылась выставка военной техники
Погода в Крыму на 9 мая: днем до +19, дожди и грозы
«Он грохочет и бьется в людских сердцах»: Видео ко Дню Победы от полиции Севастополя
За 2018 год доходы глава Крыма составили почти 3 миллиона рублей
С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировали 147 случаев кори
На Крымском мосту в преддверии Дня Победы раздали почти 6 тысяч георгиевских лент
В аэропорту Симферополя высадили Аллею памяти героев Великой Отечественной войны
Киевлянин пытался провезти в Крым в капоте машины пневматическое оружие
Крымские спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов в Белогорском районе
В Севастополе на 30-метровой морской глубине нашли самолет времен Великой Отечественной
На трассе «Таврида» легковушка столкнулась с «КАМАЗом»: Погибли два человека
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму с 9 по 12 мая
В Крыму 56 процентов водопроводов нуждается в замене
В Белогорском районе ограничат движение в День Победы
В аэропорту «Симферополь» 10 мая встретят миллионного пассажира
У берегов Крыма провел разведку американский беспилотник