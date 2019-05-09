Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Крыму и Севастополе: прямая онлайн-трансляция
Бессмертный полк снова пройдет в Симферополе и Севастополе 9 мая 2019 года. Прямая онлайн-трансляция - на сайте "Комсомолки"
Организаторы ожидают в этом году порядка 40 тысяч участников Бессмертного полкаФото: Наталья Гоцанюк
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9 мая 2019 года уже традиционно состоится в Симферополе, Севастополе, Керчи, Евпатории и других городах Крыма многотысячное шествие Бессмертного полка. "Комсомолка" запускает прямую онлайн-трансляцию.
Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Крыму и Севастополе: прямая онлайн-трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU