"Дядя свекра вез Сталина на Ялтинскую конференцию": 47 тысяч человек вышли на акцию "Бессмертный полк 2019" в Симферополе

Хмурое небо. Того глядишь - и с небес на землю хлынут потоки воды, а в центре Симферополя яблоку негде упасть: 47 тысяч человек становятся в строй Бессмертного полка.

- С праздником! С Победой! - поздравления слышатся со всех сторон.

Воздух пропитан запахом цветущей сирени, со всех сторон доносятся звуки военных маршей.

Радостные улыбки на лицах, а в глазах притаились слезы: за Победу в Великой Отечественной войне заплачена большая цена. Многие из тех, чьи портреты несут участники акции, не вернулись домой, оставшиеся в живых получили тяжелые ранения.

За каждой фотографией - тяжелая судьба.

Участники акции "Бессмертный полк" охотно делятся воспоминаниями о своих родственниках, которые освободили мир от фашизма и добыли победу в Великой Отечественной войне.

О своих близких они рассказывают искренне, душевно и с неподдельной гордостью.

Ильяса Джанбаева назвали в честь дяди-герояФото: Галина КОВАЛЕНКО

На фотографии, которую держит в руках пожилой мужчина, двое молодых людей в буденовках.

- Такой головной убор носили в самом начале Великой Отечественной войны – пилоток тогда на всех не хватало. Один из бойцов - Ильяс Джанбаев - мой дядя, который служил связистом в штабе Украинского фронта. Мне мама дала его имя, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Ильяс Джанбаев - младший.

Папа крымчанина - Рифат Джанбаев в годы Великой Отечественной войны воевал в артиллерии.

"ДЕДА ДЕПОРТИРОВАЛИ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ С ФРОНТА"

Лемара Селезндили пришла с портретом и военными документами дедушки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Участники "Бессмертного полка" делятся самим сокровенным. Рассказывают все, без утайки.

- Мой дед, когда он контуженный вернулся с фронта был депортирован, туда куда отправили в ссылку его семью, сначала в Узбекистан, затем Таджикистан. В день депортации его лишили всех наград, медалей. Лишь в 2000 году его признали ветераном Великой Отечественной войны. Вернули планшетку с наградами. Он дожил до 102 лет и успел восстановить свое доброе имя, - Лемара Селендили, член совета крымских татар при Главе Республики Крым, пришла с необычным портретом. Большую часть штендера занимали не фото дедушки, а копии документов.

Потомки проделали огромную работу, чтобы добыть в архивах документы своего дедушки-воина.

Папа у крымчанки был партизаном.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Зубов Николай Васильевич – мой папа партизанил в наших крымских лесах, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» миловидная участница акции. - А этой мой дедушка Таганов Иван Николаевич. Он в Великую Отечественную был водителем - возил под бомбежками провизию и боеприпасы. Воевал до 1947 года, потому что попал и на Японскую войну. Домой вернулся только в 1948-ом – год добирался с Дальнего Востока на Крымский полуостров. Мой дедулечка почти семь лет воевал!

Хироманов Абдул-Гапур Курбан Алиевич ушел на фронт в 17 лет.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Крымчане настолько горели желанием защитить свою Родину от врага, что даже вводили в заблуждение призывную комиссию.

- Хироманов Абдул-Гапур Курбан Алиевич - мой дедушка, и я очень им горжусь, На фронт ушел в 17 лет. Хотел защищать Родину и поэтому добавил себе один год. День Победы он встретил в танковых войсках, - рассказала «Комсомольской правде - Крым» другая участница акции. - Я очень рада, что сегодня, 9 Мая, собралось много людей: все хотят почтить память замечательных наших предков, родственников, всех воинов до, чтобы почтить память.

"ДЯДЯ МОЕГО СВЕКРА ВЕЗ СТАЛИНА НА ЯЛТИНСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

Жительница Симферополя пришла на акцию «Бессмертный полк» с несколькими портретами.

- Мой отец Николай Беляев участвовал в обороне Севастополя, - рассказала "КП-Крым" женщина. - Мой свекр Борис Черненко - разведчик. Он прошел от Симферополя до Севастополя в Керчь. За всю войну не получил ни одного ранения. Еще у меня ша штендере дядя свекра Михаил Томенко. Он машинист, вез Иосифа Сталина на Ялтинскую конференцию. Сталин правда, ему ничего не рассказывал. Только когда уже Михаил приехал в Симферополь, ему за это дали ящик коньяка.

Жительница Симферополя рассказала, что дядя ее свекра Михаил Томенко вез Иосифа Сталина на Ялтинскую конференциюФото: Надежда ДАЦЮК

В колонне тысячи людей. Вот юный симферополец шагает с портретом своей бабушки:

Симферопольцы о военных подвигах родственников.Беседы в колонне "Бессмертного полка"

- Моя бабушка Алиме Абденнанова участвовала в Великой Отечественной войне, воевала в Керчи. Я горжусь ею. Она передавала своим однополчанам информацию по радиосвязи. Прыгала с парашютом. Вместе с напарником Ларисой Куличенко, которая ее предала, к сожалению. К сожалению, ее расстреляли в Симферополе за три дня до освобождения города.

На штендере Герой России Алиме АбденнановаФото: Надежда ДАЦЮК

"ПРИШЕЛ НА ПАРАД В ФОРМЕ ДЕДУШКИ 1943 ГОДА"

Симферополец Василий идет в полку не только с портретом дедушки - Александра Дмитриевича Здора, но и в его форме!

Гимнастерка сохранилась с 1943 года!Фото: Надежда ДАЦЮК

- Да, на мне гимнастерка 1943 года. Это именно в ней воевал мой дедушка Александр Здор. Галифе, к сожалению, не сохранилось. Я горжусь им, прошел всю войну, ему вручили два ордена Красной Звезды.

С портретом военного летчика Эмира-Усеина Чалбаша идут его родственники.

Эмир-Усеин Чалбаш за время войны он совершил 360 боевых вылетовФото: Надежда ДАЦЮК

Бессмертный полк в Симферополе .Горожанин рассказал, что пришел в гимнастерке деда 1943 года

За проявленное на полях войны мужество Чалбаш был награжден двумя орденами Красной Звезды и Красного Знамени, орденами Александра Невского и Отечественной войны II степени. После войны, как летчик-испытатель, был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, несколькими медалями.- Это мой дед. Он учился в Качинской школе летчиков вместе с сыном Сталина Василием и сыном героя Гражданской войны Михаила Фрунзе - Тимуром. Также он дружил с будущим дважды Героем Советского Союза Амет-Ханом Султаном. Чалбаш воевал на передовой, где он летал на истребителях И-16, Ла-5. За время войны он совершил 360 боевых вылетов; в воздушных боях лично сбил 11 самолетов противника, был дважды ранен.

«Бессмертный полк» - стремительной рекой, украшенной флагами, цветами и портретами, пробежался по центру столицы Республики Крым.

Всего, 9 мая, 47 тысяч человек прошлись по центру города с портретами своим близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны.