2019-05-09T18:02:02+03:00
Общество

Фотографии парада Победы и Бессмертного полка в Севастополе 2019: 100 единиц техники и рекорды на шествии

"Комсомолка" выбрала лучшие фотографии с парада Победы 2019 и Бессмертного полка в Севастополе
Надежда ИСАЕВА
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Каждый год в Севастополе в параде принимает участие советская техникаКаждый год в Севастополе в параде принимает участие советская техникаФото: Анна САДОВНИКОВА
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Севастополь 9 мая 2019 года отмечает сразу две знаменательные даты – День Великой Победы над фашизмом и 75-летие освобождения города от захватчиков.

Дождь не помешал проведению парада Фото: Юрий ЮГАНСОН

Дождь не помешал проведению парадаФото: Юрий ЮГАНСОН

Хоть в праздничный день погода выдалась пасмурной и даже иногда накрапывал дождь, множество жителей и гостей города пришли посмотреть на военный парад и принять участие в шествии Бессмертного полка. Все обочины центрального городского кольца были забиты. Чтобы полюбоваться зрелищем, люди занимали места заранее.

Сотни севастопольцев приходят посмотреть на парад Фото: Анна САДОВНИКОВА

Сотни севастопольцев приходят посмотреть на парадФото: Анна САДОВНИКОВА

И вот – началось! Перед парадной колонной войск Севастопольского гарнизона вынесли копию Знамени Победы.

Командующий Черноморским флотом принял рапорт от руководящего парадом парадом полковника Игоря Дворковского о готовности войск.

Командующий ЧФ принимает парад Фото: Анна САДОВНИКОВА

Командующий ЧФ принимает парадФото: Анна САДОВНИКОВА

«Звезды» программы – легендарные танк Т-34 и «Катюша». Раньше они стояли на мемориальном комплексе Сапун-гора, а теперь их восстановили, и военная техника принимает участие в параде.

Легендарная "Катюша" по-прежнему в строю! Фото: Анна САДОВНИКОВА

Легендарная "Катюша" по-прежнему в строю!Фото: Анна САДОВНИКОВА

Несмотря на преклонный возраст, танки и "Катюши" прошли бодро, но с дымком.

Технику сняли с выставки на Сапун-горе Фото: Анна САДОВНИКОВА

Технику сняли с выставки на Сапун-гореФото: Анна САДОВНИКОВА

Показали зрителям и современное вооружение – порядка 100 единиц.

Броня крепка и танки наши быстры Фото: Анна САДОВНИКОВА

Броня крепка и танки наши быстрыФото: Анна САДОВНИКОВА

Новейшие «Рыси» и «Тигры», автомобили КаМАЗ-63968, боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, танки Т-72Б3В, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал» и многое другое.

Современные бронемашины впечатляют Фото: Анна САДОВНИКОВА

Современные бронемашины впечатляютФото: Анна САДОВНИКОВА

Под аккомпанемент сводного военного оркестра, аплодисменты и крики «ура!» промаршировали в парадной форме военные и курсанты.

Военные чеканят шаг Фото: Анна САДОВНИКОВА

Военные чеканят шагФото: Анна САДОВНИКОВА

В шествии приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих. Среди 30 парадных рот и 10 батальонов, маршировавших по улицам города, были представители управления Черноморского флота, личный состав Морской авиации и ПВО ЧФ, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, железнодорожного батальона, военнослужащие подразделений армейского корпуса, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа.

Ветеранов с почетом прокатили на параде Фото: Юрий ЮГАНСОН

Ветеранов с почетом прокатили на парадеФото: Юрий ЮГАНСОН

Бессмертный полк в Севастополе побил все рекорды предыдущих лет: в колонне с портретами родных прошагали порядка 55 тысяч человек.

Бессмертный пол в этом году собрал 55 тысяч человек Фото: Анна САДОВНИКОВА

Бессмертный пол в этом году собрал 55 тысяч человекФото: Анна САДОВНИКОВА

- В Бессмертный полк у нас все больше и больше людей приходит. Раньше севастопольцы стояли вдоль дорог, а ветераны шли, а теперь мы идем через весь город со слезами на глазах, вспоминаем своих родителей, дедов, прадедов. Это самый дорогой праздник в нашем городе, - призналась «Комсомольской правде – Крым» местная жительница Ольга Федорова, которая тоже прошла в составе Бессмертного полка.

Шествие длилось бесконечно! Фото: Анна САДОВНИКОВА

Шествие длилось бесконечно!Фото: Анна САДОВНИКОВА

Многие участники акции привели детей. Почти у всех на груди – георгиевские ленточки, некоторые одеты в военную форму времен Великой Отечественной.

В этом году на шествии развернули самую большую в России георгиевскую ленту площадью более двух тысяч квадратных метров.

- Это самый лучший праздник и самый лучший город на земле! В сегодняшнем параде мне понравилось все: и огромная георгиевская лента, и то, что было много людей, но самое главное что в Бессмертном полку идут все: и взрослые, и дети, и даже инвалиды и военные. Сплотились и объединились все – вся Россия, - сказала КП-Крым участница шествия Татьяна Лысых.

Жители и гости города приносят штендеры с портретами своих дедов и прадедов Фото: Анна САДОВНИКОВА

Жители и гости города приносят штендеры с портретами своих дедов и прадедовФото: Анна САДОВНИКОВА

Первые лица Севастополя поздравили горожан с праздником – командующий ЧФ Игорь Осипов, глава заксобрания Екатерина Алтабаева. Они пожелали ветеранам долгих лет и здоровья. Поздравил ветеранов Великой Отечественной и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, но в центр города-героя он прийти не смог, так как оказался в больнице с аппендицитом. Он пожелал ветеранам и жителям Севастополя всех благ онлайн.

Вечером в городе-герое пройдет праздничный концерт и традиционный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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