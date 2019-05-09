2019-05-09T18:22:42+03:00
Общество

"Наша бабушка - настоящий герой!": Бессмертный полк в Евпатории собрал более 5 тысяч человек

Каждый год горожане выходят на шествие, чтобы почтить память тех, кто завоевал Великую Победу [фото]
София ЯКУБОВА
Поделиться:
В строю все - от мала до велика!В строю все - от мала до велика!Фото: София ЯКУБОВА
Изменить размер текста:

- Ура! Ура! Ура-а-а! - громко кричит маленькая Настя, восседая на плечах у папы. Она впервые в жизни идет с "Бессмертным полком", держа в руках георгиевскую ленту.

Рядом шагает ее мама, Ирина. Она держит в руках фотографию бабушки.

- Наша бабушка - настоящий герой! Она прошла всю войну с 1941 по 1945-й год. Служила медсестрой, помогала больным и тяжело раненым, - Ирина рассказывает о своей родственнице со слезами на глазах.

Бессмертный полк в Евпатории собрал порядка 5000 человек Фото: София ЯКУБОВА

Бессмертный полк в Евпатории собрал порядка 5000 человекФото: София ЯКУБОВА

Всего в шествии, по данным администрации, приняли участие порядка 5000 человек - и это не считая детей!

Жители Евпатории пришли посмотреть на праздничное шествие Фото: София ЯКУБОВА

Жители Евпатории пришли посмотреть на праздничное шествиеФото: София ЯКУБОВА

- Я несу портрет своего прадеда Максима Григорьевича Шаравского. Он прошел три войны. Награжден Орденом Красной Звезды. В звании капитана вернулся живым домой! - рассказывает Роман Мирский.

В Бессмертном полку все - вместе Фото: София ЯКУБОВА

В Бессмертном полку все - вместеФото: София ЯКУБОВА

Уже не первый год юноша шагает в колонне вместе со всей семьей в память о герое-прадедушке. Рядом с улыбкой идет москвич Александр. Он приехал из столицы на полуостров и решил присоединиться к акции.

- Меня переполняют эмоции! Гордость и радость за такую страну, за такую державу! Сильные духом, великие люди здесь живут и защищают свою Русь! - заявил "Комсомольской правде - Крым" Александр.

Дети с удовольствием позируют фотографам Фото: София ЯКУБОВА

Дети с удовольствием позируют фотографамФото: София ЯКУБОВА

Помимо шествия Бессмертного полка, горожане увидели, как парадным маршем прошли по городу военнослужащие евпаторийского гарнизона.

Военные евпаторийского гарнизона Фото: София ЯКУБОВА

Военные евпаторийского гарнизонаФото: София ЯКУБОВА

Для всех желающих работают военно-полевые кухни. На фестивальной площади города открылась выставка военной техники. Впервые в Евпатории продемонстрировали зенитно-ракетный комплекс С-300.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Врач военного госпиталя спустя 75 лет получила свой портрет, нарисованный ее пациентом
Племянник фронтового разведчика Дмитрия Фомина продолжает искать людей, изображенных на портретах, которые нарисовал его дядя во время лечения в Сызранском эвакуационном госпитале
Новости 24
Тысячу георгиевских ленточек волонтеры раздали в аэропорту «Симферополь»
На вершине горы Ай-Петри установили «Знамя Победы»
В Крыму в акции «Бессмертный полк» приняли участие 83 тысячи человек
По улицам Севастополя в шествии «Бессмертного полка» прошли 55 тысяч человек
В крымских горах пострадали два человека: На помощь выехали спасатели
Владимир Путин поздравил ветеранов и жителей с 75-й годовщиной освобождения Крыма и Севастополя
Никитский ботсад 9 мая пенсионеры, ветераны войны и труда могут посетить бесплатно
Из аэропорта «Симферополь» ветераны могут уехать в любой город Крыма на бесплатном такси
Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем Победы
В центре Симферополя открылась выставка военной техники
Погода в Крыму на 9 мая: днем до +19, дожди и грозы
«Он грохочет и бьется в людских сердцах»: Видео ко Дню Победы от полиции Севастополя
За 2018 год доходы глава Крыма составили почти 3 миллиона рублей
С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировали 147 случаев кори
На Крымском мосту в преддверии Дня Победы раздали почти 6 тысяч георгиевских лент
В аэропорту Симферополя высадили Аллею памяти героев Великой Отечественной войны
Киевлянин пытался провезти в Крым в капоте машины пневматическое оружие
Крымские спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов в Белогорском районе
В Севастополе на 30-метровой морской глубине нашли самолет времен Великой Отечественной
На трассе «Таврида» легковушка столкнулась с «КАМАЗом»: Погибли два человека
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму с 9 по 12 мая
В Крыму 56 процентов водопроводов нуждается в замене
В Белогорском районе ограничат движение в День Победы
В аэропорту «Симферополь» 10 мая встретят миллионного пассажира
У берегов Крыма провел разведку американский беспилотник