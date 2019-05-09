"Наша бабушка - настоящий герой!": Бессмертный полк в Евпатории собрал более 5 тысяч человек

- Ура! Ура! Ура-а-а! - громко кричит маленькая Настя, восседая на плечах у папы. Она впервые в жизни идет с "Бессмертным полком", держа в руках георгиевскую ленту.

Рядом шагает ее мама, Ирина. Она держит в руках фотографию бабушки.

- Наша бабушка - настоящий герой! Она прошла всю войну с 1941 по 1945-й год. Служила медсестрой, помогала больным и тяжело раненым, - Ирина рассказывает о своей родственнице со слезами на глазах.

Бессмертный полк в Евпатории собрал порядка 5000 человекФото: София ЯКУБОВА

Всего в шествии, по данным администрации, приняли участие порядка 5000 человек - и это не считая детей!

Жители Евпатории пришли посмотреть на праздничное шествиеФото: София ЯКУБОВА

- Я несу портрет своего прадеда Максима Григорьевича Шаравского. Он прошел три войны. Награжден Орденом Красной Звезды. В звании капитана вернулся живым домой! - рассказывает Роман Мирский.

В Бессмертном полку все - вместеФото: София ЯКУБОВА

Уже не первый год юноша шагает в колонне вместе со всей семьей в память о герое-прадедушке. Рядом с улыбкой идет москвич Александр. Он приехал из столицы на полуостров и решил присоединиться к акции.

- Меня переполняют эмоции! Гордость и радость за такую страну, за такую державу! Сильные духом, великие люди здесь живут и защищают свою Русь! - заявил "Комсомольской правде - Крым" Александр.

Дети с удовольствием позируют фотографамФото: София ЯКУБОВА

Помимо шествия Бессмертного полка, горожане увидели, как парадным маршем прошли по городу военнослужащие евпаторийского гарнизона.

Военные евпаторийского гарнизонаФото: София ЯКУБОВА

Для всех желающих работают военно-полевые кухни. На фестивальной площади города открылась выставка военной техники. Впервые в Евпатории продемонстрировали зенитно-ракетный комплекс С-300.