2019-05-09T20:24:07+03:00
Общество

3000 детей из 58 стран мира прошли в «Бессмертном полку» в «Артеке»

Колонна в «Артеке» - самая крупная детская акция на территории страны
Олег МЫЛЬНИКОВДарья КОЛЕСНИК
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Шествие «Бессмертного полка» в "Артеке" – это итоговая акция большого ряда мероприятий в честь Дня Победы.Шествие «Бессмертного полка» в "Артеке" – это итоговая акция большого ряда мероприятий в честь Дня Победы.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ
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От Дворцовой площади «Артека» до набережной лагеря «Озерный» портреты своих родных пронесли дети из 58 стран мира: Австралии, Аргентины, Бельгии, Германии, Египта, Индии, Иордании, Испании, Италии, Ливана, Мексики, Молдовы, Норвегии, Португалии, Румынии, Сербии, Франции, Швейцарии, Эфиопии. К памятной акции присоединились и дети сирийских военных, погибших в недавних боевых действиях в Сирии.

Колонна "Бессмертного полка" объединила больше 3000 детей из 58 стран мира. Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Колонна "Бессмертного полка" объединила больше 3000 детей из 58 стран мира.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

- Я держу в руках портрет прадеда Тимофея Нестеровича, в честь которого меня назвали, - рассказал артековец из лагеря Лазурный Тимофей Жирный. - Я держу его портрет в руках, потому, что горжусь своим прадедом и именно поэтому он вместе со мной принимает сегодня участие в «Бессмертном полку».

Почти каждый артековец привез на смену портрет своих родных. Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Почти каждый артековец привез на смену портрет своих родных.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

В течение всего Дня Победы артековцы приняли участие в Парадах Победы в Севастополе и Керчи, побывали на местах боевой славы, встретились с ветеранами и учеными-историками, узнали о героических событиях военной и морской истории России и Крыма.

Митинг в честь Дня Победы в "Артеке" Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Митинг в честь Дня Победы в "Артеке"Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

На набережной состоялся митинг-реквием памяти погибших моряков и гибели теплохода «Армения», который затонувшего 7 ноября 1941 года вблизи берегов «Артека». Участники морской флотилии спустили на воду памятный венок.

Участники морской флотилии опустили на воду памятный венок погибшим. Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Участники морской флотилии опустили на воду памятный венок погибшим.Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Нужно сказать, что накануне «Артек» создал для ребят атмосферу сороковых годов прошлого столетия: на открытой площадке они участвовали в исторической реконструкции «Фронтовой полигон». Дети писали свои поздравления ветеранам Великой Отечественной и сложили их в «фронтовые треугольники». Письма будут доставлены спецпочтой в «Российский союз ветеранов» и оттуда разлетятся в разные уголки страны.

Акция "Бессмертный полк" в "Артеке" Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Акция "Бессмертный полк" в "Артеке"Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Шествие «Бессмертного полка» и митинг-реквием – это завершающая акция большого ряда мероприятий в День Победы. По словам организаторов, «Бессмертный полк» в «Артеке» - самая крупная детская акция на территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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