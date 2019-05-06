Работа общественного транспорта на 9 мая 2019 года в Симферополе

В Симферополе 9 мая движение транспорта будет затруднено в связи с проведением Парада Победы. В местах проведения парада будет запрещен проезд машин и общественного транспорта.

Так, ограничения будут действовать с 05:00 до 12:30 на следующих участках:

- пр. Кирова (на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Советской включительно), по ул. Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова);

- ул. Карла Маркса (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Карла Маркса до пересечения ул. Карла Маркса и ул. Павленко);

- ул. Павленко (на участке от перекрестка ул. Павленко и ул. Карла Маркса до парка им. Ю.А. Гагарина).

Кроме того, с 18.00 до 22.30 будет перекрыт проезд транспорта по проспекту Кирова (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Гоголя до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова).

На время проведения праздничных мероприятий движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская. В направлении от железнодорожного вокзала по улицам Павленко, Калинина, Маяковского

Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Симферополе: список, схема перекрытия во время Парада Победы

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