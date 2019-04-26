2019-04-26T10:49:38+03:00
Общество

Правительство: Подготовка ко Дню Победы в Севастополе идет по плану

Почти всем ветеранам перечислили положенные повышенные выплаты
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В ходе заседания глава Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал от руководства Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры обеспечить максимально комфортные условия подвоза ветеранов на парад Победы.

- Необходимо обеспечить комфортный подвоз ветеранов в места проведения праздничных мероприятий и обратно домой. Не должно быть никаких нестыковок и заминок! Все должно быть организовано с должным уважением – сказал глава города.

По словам директора Департамента труда и социальной защиты Станислава Борисенко, всем ветеранам перечисляют повышенные денежные выплаты к празднику.

- На прошлой неделе в почтовые отделения города перечислены средства из бюджета для выплат ветеранам. Выплаты к празднику получат 10 330 человек. По состоянию на сегодня почтальоны разнесли уже более 3800 выплат, то есть 78%. Выплаты на карточки произведены еще в прошлую пятницу, – сообщил Станислав Борисенко.

В свою очередь заместитель командующего ЧФ по работе с личным составом Вячеслав Витольд сообщил, что генеральная репетиция военного парада в Севастополе состояится 7 мая. В параде будет участвовать большое количество военной техники – свыше 50 единиц, в том числе восстановленные музейные экспонаты: танки Т-34 и ИС-2, самоходная артиллерийская установка и бронемашина.

По итогам заседания и.о. заместителя губернатора Севастополя Иван Кусов подчеркнул, что все подготовительные мероприятия отработаны и идут строго по плану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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