2019-05-11T10:26:03+03:00
Общество

"Совершенно секретно": ФСБ обнародовала документы о работе спецслужб в годы Великой Отечественной войны

С уникальными бумагами можно ознакомиться на выставке в Центральном музее Тавриды
Надежда ДАЦЮК
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Спецагенты чекисткой группыСпецагенты чекисткой группыФото: Надежда ДАЦЮК
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Управление ФСБ России по Крыму и Центральный архив Федеральной службы безопасности рассекретили документы о работе органов госбезопасности СССР во время освобождения полуострова в 1944 году и в период немецкой оккупации.

- 156 документов на 1 500 страниц действительно представляют большую ценность, они впервые были рассекречены. Это не просто сводки: «Советская Красная армия освободила такой-то город». Каждый документ - это судьба человека, результат какой-то секретной операции, - рассказал представитель УФСБ Сергей Терехов.

Секретные документы, а также фото чекистов и задержанных на полуострове оккупантов можно посмотреть на выставке экспозиция «Чекисты в третьем сталинском ударе. Роль и место органов государственной безопасности в освобождении Крыма от немецко-фашистских войск в 1944 году», которая открылась в Центральном музее Тавриды в Симферополе.

В бумагах представлены сведения об организации агентурно-оперативной работы по борьбе с германо-румынскими разведывательными и полицейскими органами во время Крымской наступательной операции.

Одним из самых ценных Сергей Терехов назвал доклад зафронтового агента с псевдонимом «Дочурка».

- В августе 1943 года в тыл немцев в Крым была заброшена группа СМЕРШ Отдельной Приморской армии в составе двух девушек. Им было 20 и 22 года. 22-летней девочке удалось внедриться в немецкую школу и передать 65 установочных данных на агентуру немцев, которая готова была к заброске в тыл Красной армии и на оседание в Крыму после освобождения. Есть приказ о награждении ее за подвиг, - рассказал представитель УФСБ, - Для нее заброска в тыл врага в Крым была четвертой. Для немцев она представляла особую ценность как специалист, и в 1944 году ее эвакуировали в Одессу. В Евпатории в последний момент она сбежала из разведшколы, ее нашли ГЕСТАПО и вернули в разведшколу. Перед погрузкой на корабли она снова сбежала и дожидалась прихода советских войск.

О работе в тылу противника оперативно-чекистской группы "Вымпел" Фото: Надежда ДАЦЮК

О работе в тылу противника оперативно-чекистской группы "Вымпел"Фото: Надежда ДАЦЮК

Также обнародована карта дислокации всех немецких разведывательных органов в Крыму во время Великой Отечественной войны 1944 году.

Где базировались немецкие разведывательные органы Фото: Надежда ДАЦЮК

Где базировались немецкие разведывательные органыФото: Надежда ДАЦЮК

- Основные места их базирования, конечно, были известны, но нам было приятно, что во время подготовки экспозиции сотрудники музея обнаружили совершенно новую информацию, - уточнил Терехов.

Из рассекреченных документов, которые выделили эксперты, также материалы, связанные с операцией по вывозу документов особого отдела Черноморского флота в 1942 году.

Тогда пять военных катеров их Новороссийска были отправлены к берегам Севастополя для вывоза архива особого отдела НКВД и сорока сотрудников, которые остались на Херсонесе и держали круговую оборону. На катерах были сотрудники особого отдела ЧФ. Руководитель экспедиции поменял свое место на катере на жизнь беременной доктора госпиталя. В результате он с раненными, которые не смогли эвакуироваться, принял последний бой, а доктора вывезли в Новороссийск, там она родила ребенка. В документах сохранились благодарности женщины за нее и спасенную жизнь ребенка.

Описание спецоперации в Севастополе в 1942 году Фото: Надежда ДАЦЮК

Описание спецоперации в Севастополе в 1942 годуФото: Надежда ДАЦЮК

- Нигде в других регионах России и Советского Союза не было такого количества спецслужб немцев, как в Крыму. Это было связано с тем, что Гитлер по-особому относился к полуострову и имел планы на него.

Посетить выставку и ознакомиться с уникальными экспонатами можно будет до конца лета. Организаторы экспозиции планируют выпустить сборник рассекреченных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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