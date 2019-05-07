Растерзанный Севастополь: Минобороны РФ опубликовало уникальные снимки города-героя после освобождения

Министерство обороны РФ опубликовало уникальные фотографии Севастополя в 1944 году - сразу после того, как наши войска выбили врага из города-героя.

Ведомство создало на сайте отдельный раздел, посвященный 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Все желающие могут рассмотреть разбитые соборы, здание штаба Черноморского флота, театра имени Луначарского после бомбежек.

Уничтоженное здание Морской библиотеки. Фото: архив Минобороны РФ

Если Крымская наступательная операция считается одной из наиболее успешных, проведенных Красной армией во время Великой Отечественной войной вообще, то взятие Севастополя – без сомнения ее победный апофеоз.

Крым всегда был важен не только как благодатный край, щедро делившийся с людьми своим солнцем, морем и дарами природы. Полуостров – естественный плацдарм, с которого можно контролировать Черное море. А Севастополь – главная военно-морская база Черноморского флота, позволявшая ему доминировать над всем регионом.

В 1944 г. немцы хорошо это понимали и не собирались оставлять Крым без боя, осознавая опасность, которую представляла советская авиация для нефтепромыслов Румынии.

Здание Штаба Черноморского флота. Разрушено немцами. Фото: архив Минобороны РФ

Осенью 1943 г. советские войска блокировали Крым, загнав оборонявшую его 17-ю немецкую армию в, как тогда говорили, самый большой концлагерь, в котором заключенные сами себя охраняют. Теперь полуостров предстояло вырывать из рук врага. Крымская наступательная операция, начавшаяся 8 апреля 1944 г. вошла в историю как «Третий сталинский удар». О его значении говорит тот факт, что координацией действий армии и флота занимался представитель Ставки – маршал Советского Союза Александр Василевский, один из лучших стратегов страны.

4-й Украинский фронт под командованием генерала Федора Толбухина обеспечил более чем двукратное превосходство над войсками противника в личном составе и бронетехнике, полуторакратное в артиллерии и минометах.

Утром 8 апреля передовые части Красной двинулись армии на врага. К вечеру 10 апреля фронт проломил вражескую оборону на Перекопе и южнее Сиваша. В образовавшую брешь стремительно вошел 19-й танковый корпус генерала Ивана Васильева. А в ночь с 10 на 11 апреля с востока Отдельная Приморская армия с ходу взяла Керчь и двинулась дальше, на запад, вырываясь с Керченского полуострова. Немецкая оборона начала разваливаться. Уже 16 апреля советские войска, оставив позади Джанкой, Симферополь, Евпаторию, Судак и Ялту, вышли к Севастополю.

Бойцам Красной армии предстояло атаковать город, превращенный немцами в крепость. Всю вторую половину апреля советские войска пробовали на прочность немецкую оборону, однако попытки прорыва неизменно оканчивались неудачами. Советское командование, не желая нести напрасные потери, взяло паузу, назначив генеральный штурм на 5 мая.

Основным препятствием стала знаменитая Сапун-гора - ключевая возвышенность, обеспечивающая наблюдение и корректирование огня артиллерии. Ее немцы главную позицию, укрепив многочисленными траншеями, ДОТами, густо прикрыв минными полями. Чтобы проложить путь к ее вершине, советское командование произвело сильнейшую артподготовку, в том числе из орудий больших калибров.

Обезглавленный памятник Тотлебену - строителю севастопольских укреплений. Фото: архив Минобороны РФ

Основные бои за Сапун-гору развернулись 7 мая, на третий день штурма. Сражение было яростным. Его ветераны часто сравнивали его с боями в Сталинграде. Атаки штурмовых групп Приморской армии сменялись немецкими контратаками. Бои переходили в рукопашные схватки за каждую траншею, каждый блиндаж. К вечеру Сапун-гора пала. С ее захватом немецкая оборона рухнула. Все попытки врага вернуть ее были безуспешными.

Особенно жестокие события происходили на высоте Горная. Немцы упорно держались за нее, так как после потери Сапун-горы это была единственная позиция, откуда они могли сдерживать продвижение 19-го танкового корпуса по Балаклавскому шоссе.

К вечеру 8 мая высота была окружена. Судьба ее решилась 9 мая, когда начался общий штурм. Советские стрелковые части вошли в город, завязав уличные бои, причем 13-й гвардейский корпус форсировал Северную бухту.

Жилые дома на улице Ленина. Фото: архив Минобороны РФ

Вечером Севастополь был полностью освобожден. Теряющий организацию и управление противник отступал, пытаясь эвакуироваться на кораблях и десантных баржах. Но действия авиации Черноморского флота срывали эти попытки. Только немногим удалось добраться до Румынии.

Разрушенный Покровский собор. Фото: архив Минобороны РФ

К 12 мая немецкие и румынские войска оказались либо уничтожены, либо пленены, сложив оружие на мысе Херсонес. Над Севастополем взвился советский военно-морской флаг.

Безвозвратные потери 17-й армии составили около 120 тыс. человек, из них более 61 тыс. человек пленными. Кроме того, большие потери немцы и румыны понесли во время эвакуации.

Если в 1941-1942 гг. Севастополь отбивал атаки немецких войск 250 дней, то в 1944 г. Красная армия сумела вернуть его чуть более чем за месяц.