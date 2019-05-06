Работаем в 4 смены: В аэропорту «Симферополь» рассказали, как проходят учения по спасению пассажиров

В Москве в аэропорту "Шереметьево" 5 мая произошла ужасная трагедия. В авиакатастрофе погибли 41 человек, которые летели из столицы в Мурманск. Самолет Sukhoi Superjet 100 через 28 минут вылета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку.

«Комсомолка» решила узнать, готов ли аэропорт «Симферополь» к подобным ЧП, и как часто спасатели отрабатывают учебную тревогу.

РЕЙСЫ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК НЕ ОТМЕНЯЮТ

В аэропорту «Симферополь» в преддверии курортного сезона завершили обновление аварийно-спасательной службы. Приобретена необходимая спецтехника и подготовлены сотрудники. Больше 100 огнеборцев в любую секунду готовы броситься оказывать помощь в случае ЧП. Люди работают в четыре смены, без перерывов и выходных.

На базе аэропорта "Симферополь" создана своя аварийно-спасательная служба.Фото: Наталья Гоцанюк

- Спецтехника в аэропорту "Симферополь" обновлена на 100%. С 2015 года приобретены пять пожарных автомобилей на базе «КАМАЗ» (три автомобиля с цистернами на 12 тонн и два - на 8 тонн), поисково-спасательный автомобиль на базе «КАМАЗ» и аварийно-спасательный - на базе «ГАЗель». Кроме того, полностью обновлено другое необходимое спасателям оборудование: пожарные рукава, аппараты на сжатом воздухе, компрессоры, пожарные костюмы, в том числе теплоотражательные и остальное снаряжение, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Учения проходят каждый день.Фото: Наталья Гоцанюк

Учения в аэропорту проходят каждый день. В любую минуту спасатели готовы подняться по тревоге и начать тушить лайнер или эвакуировать людей. Но пассажиры все эти действия не видят. Тренировки проходят вдали от посторонних глаз, чтобы никого не пугать.

- Учения проводятся на значительном удалении от действующей взлетно-посадочной полосы, и не мешают приему, отправке и обслуживанию рейсов. Во время учений аэропорт работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию, - заверили сотрудники.

Действия спасателей отработаны до автоматизма.Фото: Наталья Гоцанюк

ВЫГЛЯДИТ ВСЕ ОЧЕНЬ РЕАЛИСТИЧНО

Самые масштабные учения, в которых от начала и до конца отрабатываются действия сотрудников аэропорта, проходят два раза в год, когда аэропорт переходит на новое расписание. Последние учения устроили перед майскими праздниками. В них приняли участие больше 100 человек и 20 единиц техники.

- По легенде, у воздушного судна отказала система выпуска основной стойки шасси, и командир экипажа принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Симферополь. Во время приземления у самолета разрушилось левое крыло, произошло возгорание двигателя и разлитого по полосе топлива, - сообщили в воздушной гавани.

Как только от экипажа лайнера был получен сигнал об аварийной посадке, по тревоге подняли подразделения службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) аэропорта Симферополь, главного управления МЧС по РК и бригады скорой медицинской помощи, базирующиеся на аэродроме и в Симферополе.

Самые крупные учения в этом году прошли 25 апреля.Фото: Наталья Гоцанюк

В ходе учений спасатели отработали свои действия в случае аварийной посадки самолета. В частности, два пожарных автомобиля нанесли специальную пену на полосу перед условным приземлением воздушного судна. Такая мера принимается для того, чтобы при аварийной посадке лайнера не допустить образования искр, которые могут стать причиной возгорания воздушного судна.

Следующим этапом стало тушение условного пожара на воздушном судне и эвакуация пассажиров. В качестве тренажера использовался самолет Boeing 737. Пожар на лайнере имитировали выставленные рядом с ним емкости с горючими веществами. Всего было эвакуировано 55 условных пассажиров и членов экипажа самолета, исполняющих роль людей, получивших разные степени травм и повреждений.

Во время тренировок рейсы отправляются по расписанию. Никаких неудобств для пассажиров.Фото: Наталья Гоцанюк

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