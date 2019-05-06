В правительстве Севастополя почтили минутой молчания жертв трагедии в Шереметьево
Вчерашняя авиакатастрофа унесла жизнь более 40 человек
Фото: правительство Севастополя
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Члены Правительства Севастополя почтили минутой молчания память жертв трагедии 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, в которой погибли более 40 человек.
- Вчера произошла авиакатастрофа. Мы соболезнуем всем родным и близким, потерявшим родственников в ходе этого происшествия. Предлагаю почтить минутой молчания память погибших, – сказал заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев перед началом аппаратного совещания.
Напомним, 5 мая при посадке самолета рейса SU-1492 Москва – Мурманск произошел пожар, в результате которого по предварительным данным погиб 41 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU