В правительстве Севастополя почтили минутой молчания жертв трагедии в Шереметьево

Члены Правительства Севастополя почтили минутой молчания память жертв трагедии 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, в которой погибли более 40 человек.

- Вчера произошла авиакатастрофа. Мы соболезнуем всем родным и близким, потерявшим родственников в ходе этого происшествия. Предлагаю почтить минутой молчания память погибших, – сказал заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев перед началом аппаратного совещания.

Напомним, 5 мая при посадке самолета рейса SU-1492 Москва – Мурманск произошел пожар, в результате которого по предварительным данным погиб 41 человек.