2019-05-06T11:48:05+03:00
Общество

Власти Севастополя: Оперативные службы города готовы к Дню Победы

Мероприятия с 1 по 5 мая в городе прошли на должном уровне и без происшествий
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Все оперативные службы Севастополя переведены в режим повышенной готовности в связи с празднованием Дня Победы и 75-й годовщиной освобождения города от фашистских захватчиков.

- Во всех органах исполнительной власти определены оперативные дежурные. Я прошу обеспечить максимальную готовность всех городских служб и всех подразделений здравоохранения, коммунального хозяйства к обеспечению прохождения этих праздников. Для органов исполнительной власти и для ответственных служб – это время полноценной работы, – рассказал замгубернатора Севастополя в ходе аппаратного совещания Илья Пономарев.

К слову, все праздничные мероприятия в городе с 1 по 5 мая прошли на должном уровне благодаря сотрудникам, обеспечившим организацию и безопасность.

- Было много мероприятий, посвященных Дню Победы, в частности реконструкция штурма Сапун горы, Высоты Горной. Все прошло организованно. Хочу поблагодарить государственных служащих и неравнодушных горожан, кто принял участие в субботнике в парке Победы. Мы готовимся к вводу в эксплуатацию первой очереди этого объекта, – подчеркнул Илья Пономарев.

Напомним, 4 мая в рамках месячника чистоты, а также подготовки к 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и празднования Дня Победы состоялся общегородской субботник. В уборке территории приняли участие сотрудники органов исполнительной власти, муниципальных образований города, представители общественных организаций, ветераны, студенты.

В этот же день состоялся фестиваль, посвященный подвигу освободителей Севастополя - представителей братских народов: русского, армянского и грузинского, которые 7-9 мая 1944 года штурмовали одну из ключевых позиций, занятую фашистами – Высоту Горную.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Симферопольцы несут цветы к мемориалу в память о погибших при трагедии в Шереметьеве
В Евпатории задержали женщину-наркодилера
Полицейские задержали в Симферополе студента с крупной партией наркотиков
В Симферополе 7 мая перекроют центральные улицы в связи с генеральной репетицией Парада Победы
В Севастополе с 1 июня откроется купальный сезон
В Евпатории начнутся работы по реконструкции трамвайных путей: Им более 100 лет
Несмотря на запрет: 54-летний браконьер в Крыму выловил камбалу калкан на 70 тысяч рублей
Глава Крыма выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту «Шереметьево»
Погода в Крыму на 6 мая: до+25 и дождь
Появилось видео: Как в Севастополе готовятся к съемкам с Михаилом Боярским в ленте «Гардемарины 4»
В Крыму обещают дожди и грозы
В Симферополе 6 мая частично отключат свет на 12 улицах
В Симферополе сотрудник кафе «обчистил» клиента на 19 500 рублей
В Крыму пенсионерка заблудилась в пещерном монастыре Качи-Кальон
В Крыму запущены прямые авиарейсы в Тюмень
Погода в Крыму на 5 мая: без дождя и тепло до +25
В Крыму отмечают Хыдырлез
В Евпатории застройщика заставили провести газ в квартиры дольщиков
В Крыму возле железнодорожных путей нашли 2 авиабомбы