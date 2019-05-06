Власти Севастополя: Оперативные службы города готовы к Дню Победы

Все оперативные службы Севастополя переведены в режим повышенной готовности в связи с празднованием Дня Победы и 75-й годовщиной освобождения города от фашистских захватчиков.

- Во всех органах исполнительной власти определены оперативные дежурные. Я прошу обеспечить максимальную готовность всех городских служб и всех подразделений здравоохранения, коммунального хозяйства к обеспечению прохождения этих праздников. Для органов исполнительной власти и для ответственных служб – это время полноценной работы, – рассказал замгубернатора Севастополя в ходе аппаратного совещания Илья Пономарев.

К слову, все праздничные мероприятия в городе с 1 по 5 мая прошли на должном уровне благодаря сотрудникам, обеспечившим организацию и безопасность.

- Было много мероприятий, посвященных Дню Победы, в частности реконструкция штурма Сапун горы, Высоты Горной. Все прошло организованно. Хочу поблагодарить государственных служащих и неравнодушных горожан, кто принял участие в субботнике в парке Победы. Мы готовимся к вводу в эксплуатацию первой очереди этого объекта, – подчеркнул Илья Пономарев.

Напомним, 4 мая в рамках месячника чистоты, а также подготовки к 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и празднования Дня Победы состоялся общегородской субботник. В уборке территории приняли участие сотрудники органов исполнительной власти, муниципальных образований города, представители общественных организаций, ветераны, студенты.

В этот же день состоялся фестиваль, посвященный подвигу освободителей Севастополя - представителей братских народов: русского, армянского и грузинского, которые 7-9 мая 1944 года штурмовали одну из ключевых позиций, занятую фашистами – Высоту Горную.