2019-05-06T12:44:24+03:00
Общество

В Севастополе 1 июня официально откроется купальный сезон

В городе насчитывается 36 пляжей
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

В Севастополе 1 июня официально стартует купальный сезон, который продлится до 15 сентября.

- На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций были заслушаны отчеты о проделанной работе от всех городских служб. Целью принятия проекта постановления является обеспечение безопасных и доступных условий для отдыха населения в период купального сезона 2019 года на территории Севастополя, – сообщил директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов на заседании правит правительства города.

На сегодняшний день установлены 36 мест массового отдыха на водных объектах, 2 из них проходят завершающую процедуру определения операторов пляжей. По всем остальным объектам операторы пляжей определены.

Два городских пляжа – в Балаклаве и Ушаковой балке - на сегодняшний день также получили заключение санэпиднадзора. Остальные пляжи ведут работу по подготовке соответствующих документов, – заключил Михаил Тарасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Симферопольцы несут цветы к мемориалу в память о погибших при трагедии в Шереметьеве
В Евпатории задержали женщину-наркодилера
Полицейские задержали в Симферополе студента с крупной партией наркотиков
В Симферополе 7 мая перекроют центральные улицы в связи с генеральной репетицией Парада Победы
В Севастополе с 1 июня откроется купальный сезон
В Евпатории начнутся работы по реконструкции трамвайных путей: Им более 100 лет
Несмотря на запрет: 54-летний браконьер в Крыму выловил камбалу калкан на 70 тысяч рублей
Глава Крыма выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту «Шереметьево»
Погода в Крыму на 6 мая: до+25 и дождь
Появилось видео: Как в Севастополе готовятся к съемкам с Михаилом Боярским в ленте «Гардемарины 4»
В Крыму обещают дожди и грозы
В Симферополе 6 мая частично отключат свет на 12 улицах
В Симферополе сотрудник кафе «обчистил» клиента на 19 500 рублей
В Крыму пенсионерка заблудилась в пещерном монастыре Качи-Кальон
В Крыму запущены прямые авиарейсы в Тюмень
Погода в Крыму на 5 мая: без дождя и тепло до +25
В Крыму отмечают Хыдырлез
В Евпатории застройщика заставили провести газ в квартиры дольщиков
В Крыму возле железнодорожных путей нашли 2 авиабомбы