В Севастополе 1 июня официально откроется купальный сезон

В Севастополе 1 июня официально стартует купальный сезон, который продлится до 15 сентября.

- На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций были заслушаны отчеты о проделанной работе от всех городских служб. Целью принятия проекта постановления является обеспечение безопасных и доступных условий для отдыха населения в период купального сезона 2019 года на территории Севастополя, – сообщил директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов на заседании правит правительства города.

На сегодняшний день установлены 36 мест массового отдыха на водных объектах, 2 из них проходят завершающую процедуру определения операторов пляжей. По всем остальным объектам операторы пляжей определены.

Два городских пляжа – в Балаклаве и Ушаковой балке - на сегодняшний день также получили заключение санэпиднадзора. Остальные пляжи ведут работу по подготовке соответствующих документов, – заключил Михаил Тарасов.