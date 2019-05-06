2019-05-06T15:59:56+03:00
Общество

Под Севастополем открыли бюст прославленному летчику Амет-Хану Султану

Бюст в поселке Кача изотовлен в рамках проекта «Аллея Российской Славы»
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В поселке Кача под Севастополем торжественно открыли бюст советского военного летчика, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

Открытие бюста выдающегося крымчанина накануне Дня Победы стало возможным благодаря инициативе неравнодушных севастопольцев.

В сентябре 2018 года в ходе встречи губернатора Севастополя с представителями крымско-татарского народа в селе Орлиное общественники предложили установить в парке героев-авиаторов в Каче бюст летчику Амет-Хан Султану. Дмитрий Овсянников поддержал данную инициативу.

Бюст Амет-Хан Султана изготовлен в рамках проекта «Аллея Российской Славы» по проекту заслуженного художника Российской Федерации, члена-корреспондента Российской Академии Художеств Салавата Щербакова.

За весомый вклад в сохранении культуры крымско-татарского председатель Объединения крымских татар Севастопольского региона «Ак-Яр» Энвер Мамутдинов поблагодарил Дмитрия Овсянникова.

- Хочу поблагодарить от нашей общественной организации губернатора Севастополя и передать грамоту. Именно благодаря Дмитрию Владимировичу удалось реализовать в канун 75-й годовщины освобождения города, установку памятника великому сыну советского народа Амет Хан-Султану . Народа, который потом и кровью защищали Родину во имя всех нас – будущих поколений, - отметил Энвер Мамутдинов.

СПРАВКА «КП»

Амет-Хан Султан – дважды Герой Советского Союза родился 20 октября 1920 года в Алупке. Выпускник 1-й Качинской военной авиационной школы в годы Великой Отечественной войны прошёл путь от летчика до командира эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка. 31 мая 1942 года совершил под Ярославлем свой первый воздушный таран немецкого бомбардировщика «Юнкерс-88». Участвовал в Сталинградской битве. В послевоенный период занимался испытательской деятельностью в лётно-исследовательском институте в Жуковском. Трагически погиб при очередном испытательном полете в февраля 1971 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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