2019-05-06T16:39:26+03:00
Политика

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул на майских в Крыму

В качестве сувенира домой депутат повез несколько вязанок ялтинского лука
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба Нестора ШуфричаФото: пресс-служба Нестора Шуфрича
Изменить размер текста:

Депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму. Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой нардепа, пара провела майские в Ялте.

- Ленин Ялте не помеха! Мы любим Ялту! - гласят подписи к фотографиям Шуфрича.

Фото: пресс-служба Нестора Шуфрича

Фото: пресс-служба Нестора Шуфрича

Депутат из незалежной сфотографировался на набережной Ялты, у Аю-Дага и на украинско-российской границе.

Фото: пресс-служба Нестора Шуфрича

Фото: пресс-служба Нестора Шуфрича

- Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали – подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло, — написал Шуфрич.

По дороге в Ялту депутат увидел строительство Соборной мечети в Симферополе и поразился масштабам.

- Очень впечатлил масштаб строительства нового крымско-татарского культурного центра - целый микрорайон! - отметил нардеп.

В качестве сувенира домой депутат повез несколько вязанок ялтинского лука.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Шевченко: Мой совет пану Зеленскому - не прыгать на инаугурации, не плясать гопака
Бывший шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в эфире Радио "Комсомольская правда" ответил на вопрос, какие «фишечки» можно ждать от избранного президента Украины на инаугурации
Пять лет трагедии в Одессе: в родном городе одесситы превратились в людей второго сорта
Спецкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин и одессит Александр Воскобойников попытались осмыслить произошедшее в Одессе 2-го мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов были заживо сожжены или убиты 45 человек
Новости 24
Губернатора Севастополя экстренно госпитализировали
В Севастополе изъяли 860 литров суррогатного алкоголя
Симферопольцы несут цветы к мемориалу в память о погибших при трагедии в Шереметьеве
В Евпатории задержали женщину-наркодилера
Полицейские задержали в Симферополе студента с крупной партией наркотиков
В Симферополе 7 мая перекроют центральные улицы в связи с генеральной репетицией Парада Победы
В Севастополе с 1 июня откроется купальный сезон
В Евпатории начнутся работы по реконструкции трамвайных путей: Им более 100 лет
Несмотря на запрет: 54-летний браконьер в Крыму выловил камбалу калкан на 70 тысяч рублей
Глава Крыма выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту «Шереметьево»
Погода в Крыму на 6 мая: до+25 и дождь
Появилось видео: Как в Севастополе готовятся к съемкам с Михаилом Боярским в ленте «Гардемарины 4»
В Крыму обещают дожди и грозы
В Симферополе 6 мая частично отключат свет на 12 улицах
В Симферополе сотрудник кафе «обчистил» клиента на 19 500 рублей
В Крыму пенсионерка заблудилась в пещерном монастыре Качи-Кальон
В Крыму запущены прямые авиарейсы в Тюмень
Погода в Крыму на 5 мая: без дождя и тепло до +25
В Крыму отмечают Хыдырлез
В Евпатории застройщика заставили провести газ в квартиры дольщиков
В Крыму возле железнодорожных путей нашли 2 авиабомбы