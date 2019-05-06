Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул на майских в Крыму

Депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму. Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой нардепа, пара провела майские в Ялте.

- Ленин Ялте не помеха! Мы любим Ялту! - гласят подписи к фотографиям Шуфрича.

Фото: пресс-служба Нестора Шуфрича

Депутат из незалежной сфотографировался на набережной Ялты, у Аю-Дага и на украинско-российской границе.

Фото: пресс-служба Нестора Шуфрича

- Признаюсь, за три дня в Крыму сердце сжалось не раз. Ведь здесь прошли дни моего детства с мамой, папой и старшим братом и моей юности! В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались. Настроение у людей праздничное, хотя у некоторых глаза немного грустные. По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали – подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло, — написал Шуфрич.

По дороге в Ялту депутат увидел строительство Соборной мечети в Симферополе и поразился масштабам.

- Очень впечатлил масштаб строительства нового крымско-татарского культурного центра - целый микрорайон! - отметил нардеп.

В качестве сувенира домой депутат повез несколько вязанок ялтинского лука.