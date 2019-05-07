Роскошный пентхаус в 150 метрах от Ливадийского дворца: что из себя представляет «квартирка» Зеленского в Крыму

Новоизбранный президент незалежной заявил, что у Украины и России из общего - только госграницы. Однако, уже далеко не секрет, судя по его официальной декларации, как минимум президента Украины связывает с Россией еще и квартирка в Крыму. И не абы где, а в приморском поселке Ливадия под Ялтой. Квартирка - элитный трехкомнатный пентхаус с видом на море и горы площадью 129,8 квадратных метров, купленный женой комика Еленой Зеленской.

ПРЕКРАСНОЕ ВЛОЖЕНИЕ

«Не санаторий! Входа нет! Двери не дергать!» - строго предупреждает объявление на двери пятиэтажного клубного дома с пафосным названием «Император». Покой жильцов оберегают мраморные львы у входа, видеокамеры по периметру и бдительная консьержка.

Прохожие часто принимают клубный дом за отель или санаторийФото: Анастасия ЖУКОВА

Именно здесь, в покоях «Императора» на Южном берегу Крыма, в 2013 году решила поселиться жена комика Владимира Зеленского - будущего президента Украины. Елена Зеленская приобрела в Ливадии (поселок под Ялтой) трехкомнатный пентхаус площадью 129,8 квадратных метров.

Вложение, что ни говори, прекрасное: в 150 метрах - знаменитый Ливадийский дворец, летняя резиденция последнего российского императора, окруженная великолепным парком. Там же в 1945 году Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбу мира. Просто историческое место силы!

С крыши открывается вид на Ливадийский дворецФото: Анастасия ЖУКОВА

Не говоря уже о том, что из окон открывается прекрасный вид на горы, а до пляжа - всего 400 метров. Как говорится на сайте риэлторского агентства, это расстояние еще и можно сократить, спустившись на лифте!

Как сообщили в штабе Зеленского, недвижимость его жена купила еще в апреле 2013 года, когда Крым находился в составе Украины. Бывали ли супруги здесь хоть раз? Никто не видел.

- Да, слышали, что у него там квартира, еще в 2013-м об этом тут все судачили, - говорят жители соседних домов - обычных ялтинских частных домиков, приютившихся рядом с элитным жилкомплексом. - Но его здесь никто никогда не замечал, мы даже думали, что это все вранье, пока вот недавно информация не подтвердилась. Хотя даже если он и приезжал, то как его заметишь? У этого ЖК отдельный въезд, подземная парковка. Поди разбери, кто там в машине сидит.

Въезд в подземный паркингФото: Анастасия ЖУКОВА

- Зеленский? Узнал на днях по телевизору, - пожимает плечами старик, чей домик спрятался позади «Императора» среди узеньких улочек. - До этого никогда не слыхал. Но слухи ходят, что продает он уже эту квартирку, потому что шумиха поднялась. Вот только нам-то с этого что? Нам все равно там не жить.

Рядом с элитным жилкомплексом ютятся вот такие многоэтажкиФото: Анастасия ЖУКОВА

В «ДОМЕ ЗЕЛЕНСКОГО» ПРОДАЮТ 11 КВАРТИР

Со стороны здание не выглядит жилым, и его легко принять за какой-нибудь музей или корпус санатория «Ливадия», примыкающего к жилкомплексу вплотную. Хоть это и новострой, но архитекторы постарались и сделали пятиэтажку в стиле царской России - карнизы, колонны, парадная лестница и статуи античных богинь на фасаде.

В некоторых квартирах, судя по окнам, явно идет ремонт. На балконе - растяжка с номером телефона и надписью «Аренда. Продажа». Вся жизнь в таких элитных комплексах протекает внутри, за высокими стенами, потому что люди с достатком обычно не любят ловить косые взгляды из толпы.

"Император". Вид сзадиФото: Анастасия ЖУКОВА

Пентхауса Зеленского в списке выставленных на продажу на сайте агентства элитной недвижимости пока не значится. Новый президент Украины заявил, что приедет туда, «когда Крым снова станет украинским».

Остальные украинские собственники квартир в «Императоре» понимают, что это не более чем популистский лозунг, и продают свои квадратные метры в российском Крыму. Ищут покупателей для 11 квартир стоимостью от 11 миллионов (1-комнатная квартира площадью 50 квадратов) до 44,5 миллионов (3-комнатный пентхаус с видом на Ливадийский дворец).

УКРАИНСКИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СБЫВАЮТ ЖИЛЬЕ

- Здравствуйте! Вам кого? - дверь открылась, и консьержка подозрительно воззрилась на меня.

- А это у вас живет Зеленский? - с улыбкой спрашиваю прямо в лоб.

- Нет, конечно, - с каменным лицом отвечает она и захлопывает дверь.

С одной стороны, консьержка не лжет - президент незалежной в своем пентхаусе не проживает. А вот владеть - владеет.

Жилкомплекс окружают кипарисыФото: Анастасия ЖУКОВА

Звоню в риэлторскую компанию, представляюсь потенциальной покупательницей одной из выставленных на продажу квартир, и риэлтор заводит меня в здание.

- Все документы в порядке, есть прописка. Сделка будет заключена с собственником квартиры. Сейчас украинские владельцы продают, российские - покупают, - рассказывает сотрудница агентства недвижимости.

Все квартиры, выставленные на продажу, уже меблированыФото: Анастасия ЖУКОВА

Квартир в комплексе немного, постоянных жильцов практически нет. Люди приезжают сюда на отдых или же купили квадратные метры себе на перспективу - в качестве «подарка к пенсии».

- Пара семей тут постоянно бывает, - пожимает плечами риэлтор, которая нас сопровождает. - Остальных почти не видно.

Вокруг - зелень. Вид с крышиФото: Анастасия ЖУКОВА

И эти две семьи мы тоже не нашли - двери наглухо закрыты, майские каникулы - возможно, проводят отпуск не в Крыму.

- Все квартиры продаются с отделкой, бытовой техникой и мебелью, - рассказывает риэлтор, открывая передо мной двери.

Даже самая маленькая «однушка» из выставленных на продажу поражает среднестатистического гражданина: блестящий пол, по которому опасаешься ходить, изящные стулья вокруг обеденного стола. Изысканный уют, я бы сказала.

Все квартиры продаются с мебельюФото: Анастасия ЖУКОВА

Осматриваю с балкона внутренний дворик. Он не слишком большой, но зеленый и красивый: аллеи, лавочки, качели для детей. От посторонних глаз дворик надежно скрыт, как и въезд на подземную парковку.

Внутренний дворикФото: Анастасия ЖУКОВА

На просторном лифте поднимаемся на крышу. Там - два бассейна (для детей и взрослых), и еще более потрясающий вид на Ливадийский дворец и море.

Из многих окон видно горыФото: Анастасия ЖУКОВА

Да, неудивительно, что Елена Зеленская, не раздумывая, приобрела здесь трехкомнатный пентхаус. По данным агентства Reuters, она заплатила за элитную недвижимость 163 893 доллара, но в агентстве утверждают, что цена занижена вдвое. Однако в штабе Зеленского позднее заверили журналистов, что цена полностью в те времена соответствовала рыночной. Ее продал Зеленским бывший народный депутат Украины Александр Буряк. Он от комментариев воздержался.

На выходе все же встречаю соседей украинского президента.

- Пишут, что его жена приезжала сюда отдыхать. Врут! Никогда ее здесь не было, у них там в квартире даже ремонт не сделан! Вообще! - говорят жильцы.

- Я из Москвы, здесь недавно. Не видел его никогда. Нам, конечно, хоть мы и люди сторонние, вся эта шумиха в СМИ с привиранием не нравится, - рассуждает владелец одной из квартир. - У человека своя жизнь, он купил жилье, потом стал президентом. Зачем весь этот шум?

Отсюда до Ливадийского дворца - рукой податьФото: Анастасия ЖУКОВА

Сколько будет стоить шикарный пентхаус Зеленских сейчас? «Комсомолка» попыталась посчитать. На продажу в «Императоре» сейчас выставлен трехкомнатный пентхаус в 154 квадрата за 44, 5 млн рублей, то есть 289 тысяч за «квадрат». У нового украинского президента в пентхаусе тоже три комнаты, но площадь чуть меньше - почти 130 квадратных метров. Значит, его будут продавать не меньше, чем за 37,6 миллионов рублей.

Правда, чтобы продать квартиру, придется оформить сделку согласно законодательству РФ, а Владимир Зеленский вряд ли на это пойдет, ведь во время своей предвыборной кампании он уже назвал крымский референдум нелегитимным.

45 РУБЛЕЙ ЗА КВАДРАТ

Правда, даже если не продавать квадратные метры, признать российскую юрисдикцию все же придется: квартплату-то никто не отменял, но ее можно оплачивать дистанционно или через доверенное лицо.

- Все очень просто, есть ТСЖ, есть расчетный счет, на который вы перечисляете средства, если вы не здесь находитесь. Квартплата - 45 рублей за квадратный метр в месяц, у них статус обычных квартир, разъясняет по телефону еще один риэлтор из другого агентства. - Вы можете поручить это своему представителю, но не вижу смысла, если есть счет. Большинство собственников не проживают там постоянно. Из 44 квартир заняты не более 10, еще в пяти - хозяева приезжают на праздники. Дом достаточно пустой, просторный в этом плане.

Значит, если квартира Зеленского в Крыму занимает около 130 квадратных метров, а квартплата составляет 45 рублей за квадрат в месяц, то за пять лет российского Крыма жена украинского президента должна заплатить 351 тысячу рублей (45 рублей умножаем на 130 квадратов и на 60 месяцев).

Подземный паркинг.Фото: агентство недвижимости Делюкс Эстейт

- Хотелось бы верить, что что-то изменится в отношениях Украины и Крыма после избрания Зеленского, - вздыхает продавщица сувениров в Ливадии Татьяна. - Если у него здесь жилье, то, может, он захочет здесь бывать. Хотя не сильно верится.

- У него есть пентхаус, а у нас ничего нет, - пожимает плечами беженка из Донецка Ирина, которая уже несколько лет живет в Ялте. - Что тут обсуждать?

В прессе уже мелькали скандалы, связанные с крымской недвижимостью высокопоставленных украинцев. Так, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко едва не лишился своего кресла, когда в соцсетях в начале 2019 года всплыл договор купли-продажи его участка в Сакском районе, оформленный по всем российским правилам. Есть недвижимость в Крыму и у украинских силовиков, в том числе - у сотрудников СБУ. Вот только антироссийская риторика остается.

КОМПЕТЕНТНО

Иван МЕЗЮХО, политолог:

- Если у супруги избранного президента Украины есть недвижимость в Крыму, то сразу же возникает вопрос о том, а каким же образом она оплачивает коммунальные услуги? Если Елена Зеленская не имеет долгов по коммунальным услугам за эту недвижимость, тогда она, вероятно, осуществляла платежи через крымские банки? В таком случае первая леди Украины фактически признала российский статус полуострова. Так это или нет, судя по интересу к этой теме, узнаем в ближайшем будущем.

Если же семья Зеленских решить продать эту недвижимость, то им придется признать эту собственность, как находящуюся на территории российской Республики Крым. Полагаю, что они не пойдут на этот политический риск в ближайшее время. Если слухи о том, что чета Зеленских или кто-то из них двоих, посещали российским Крым за последние пять лет, подтвердятся, то в таком случае избранному главе украинского государства не избежать скандала.