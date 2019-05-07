Симферополь застыл в пробках: В крымской столице репетируют парад Победы, люди идут пешком

Симферополь с самого утра 7 мая «встал» в пробках. Центральные улицы перекрыли с 8.00. В это время в городе началась репетиция парада Победы.

- Почему нельзя было перекрыть город с 10.00, а не с 8.00. Как людям на работу добираться? Зачем это в час пик делать? - недоумевает симферополец Николай Петров. - Я в пробке полтора часа простоял. На ул. Воровского и Пролетарской машины двигаются со скоростью черепах.

Центр города перекрыли до 11.00.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- В Симферополе очередной транспортный апокалипсис, в связи с перекрытием центра... Пробираемся в школу на Ефремова через Тарабукина в плотном потоке таких же пробирающихся. Вывод: если вы можете сегодня по этому городу никуда не ехать - не выезжайте, - советуют водители.

На маршрутках добираться на работу тоже не вариант.

Симферопольцы не понимают, почему движение не ограничили с 10.00, чтобы люди могли спокойно доехать до работы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- В районе Буденовского рынка утром машины вообще не двигались. Пришлось выходить из автобуса и идти на работу пешком, - говорит жительница крымской столицы Евгения. - Такое ощущение, что чиновники над нами просто издеваются.

- Я так и не поняла, как передвигаются автобусы, потому что водитель 89-й маршрутки всех высадил на перекрестке Козлова-Севастопольской и уехал в обратном на правлении, - говорит крымчанка Карина.

Автомобилисты уже сто раз пожалели, что не пошли на работу пешком.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Центральные улицы перегородили автобусами.Фото: Надежда ДАЦЮК

Напомним, движение в городе ограничили до 11.00. Для проезда закрыли проспект Кирова (участок от площади Амет-Хан Султана до площади Советская), ул. Севастопольскую (участк от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова).

ЧТО БУДЕТ 9 МАЯ

В местах проведения парада будет запрещен проезд машин и общественного транспорта.

Ограничения будут действовать с 5.00 до 12.30 на следующих участках:

- пр. Кирова (на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Советской включительно), по ул. Севастопольской (на участке от перекрестка ул. Севастопольской и ул. Козлова до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова);

- ул. Карла Маркса (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Карла Маркса до пересечения ул. Карла Маркса и ул. Павленко);

- ул. Павленко (на участке от перекрестка ул. Павленко и ул. Карла Маркса до парка им. Ю.А. Гагарина).

Кроме того, с 18.00 до 22.30 будет перекрыт проезд транспорта по проспекту Кирова (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Гоголя до пересечения ул. Севастопольской и пр. Кирова).

На время проведения праздничных мероприятий движение общественного транспорта будет осуществляться по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская. В направлении от железнодорожного вокзала по улицам Павленко, Калинина, Маяковского