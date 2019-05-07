День Победы 2019 в Крыму: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

СЕВАСТОПОЛЬ

9.00 - выставка «Этот день мы приближали как могли…». Приморский бульвар.

9.00 - акция «Георгиевская ленточка». Приморский бульвар, набережная В.А. Корнилова, пл. Ушакова, пл. М.П. Лазарева, пл. Нахимова.

9.30 - флешмоб «День Победы». Ул. Тимирязева, 23.

10.00 - акция «Полевая почта». Проспект Нахимова, 4.

10.00 - военный парад. Пл. Нахимова, центральное городское кольцо.

10.00 - акция «Полевая почта». Проспект Нахимова, 4.

11.00 - шествие «Бессмертного полка». Участники акции проследуют по улице Ленина, проспекту Нахимова и закончат движение на площади Лазарева.

12.00 - развлекательная программа в эко-парке «Лукоморье»:

- выставка обмундирования и оружия времен Великой Отечественной войны, которая будет представлена военно-историческими клубами Севастополя;

- караоке «Песни военных лет»;

- уроки живой истории;

- конкурсы для детей и взрослых (перетягивание каната, прыжки в длину, бой подушками).

Парад в Севастополе начнется в 10.00.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

16.00 - танцевальный флешмоб «За Победу танцуй до победного!».

Участники акции прославят танцем, как символом мира, жизни и любви, подвиги Героев Великой Отечественной войны. Набережная Приморского бульвара, у аквариума.

18.00 - музыкальный арт-проект «Победный Вальс». Сквер на пересечении ул. Урицкого Крестовского, культурный комплекс «Корабел», ул. Рабочая, 2.

21.00 - мультимедийная инсталляция «За год до Великой Победы. Севастополь - 1944». Сапун гора.

22.00 -праздничный артиллерийский салют и фейерверк. Акватория Севастопольской бухты.

В течение всего дня жители и гости города смогут посетить корабли ЧФ. Минная стенка.

СИМФЕРОПОЛЬ

8.00 - 15.00 - выставка военной техники на площади Ленина.

8.50 - первые лица республики вместе с ветеранами возложат цветы на Военном мемориальном кладбище. Ул. Старозенитная.

10.00 - военный парад. Маршрут: проспект Кирова (от площади Амет-Хана Султана до площади Советской).

Места перед парадом занимайте заранее. В Симферополе детишкам нравится залазить на стены Совмина. Там хороший обзор.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

11.00 - начало шествия колонны «Бессмертного полка».

Все желающие пройдут от площади Ленина по проспекту Кирова и улицам Карла Маркса и Павленко к Вечному огню в Гагаринском парке.

11.30 - возложение цветов к Могиле неизвестного солдата участниками «Бессмертного полка». Гагаринский парк.

18.00 - концерт на площади Ленина.

22.00 - фейерверк на площади Ленина.

КЕРЧЬ

10.00 - военный парад. Ул. Кирова.

11.00 - шествие «Бессмертного полка». Ул. Кирова.

11.30 - возложение цветов к монументу «Пантеон Славы». Сквер Славы.

12.30 - Возложение цветов к Обелиску Славы. Гора Митридат.

12.45 - Праздничный митинг. Гора Митридат.

13.00 - 17.00 - патриотическая акция «Рекорд Победы». Показательные выступления спортивных клубов. Сквер Мира.

13.30 - 15.00 - солдатский привал и концертная программа «Где же вы теперь, друзья-однополчане». Гора Митридат.

18.00 - 22.00 - акция «Мечта поколений», в рамках которого пройдет шоу «Ночное свечение» тепловых аэростатов.

18.00 - 18.10 - флешмоб «Вальс Победы». Пл. им. Ленина.

18.10 - 18.50 - концертная программа с участием духовых оркестров «Марш Победы».

18.50 - минута молчания.

19.00 - 22.00 - вечерняя концертная программа.

22.00 - фейерверк.

Зрители увидят танки, бронетранспортеры и другую боевую технику.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ЕВПАТОРИЯ

10.00 - марш военнослужащих Евпаторийского гарнизона. Театральная площадь.

10.30 - шествие участников акции «Бессмертный полк».

Формирование колонн начнется в 8.30 на пересечении пр. Ленина и ул. Полупанова.

13.00 - Полевая кухня. Конкурс рисунков на асфальте.

18.00 - концерт творческих коллективов и фолк-шоу группы «Ярохмель» из Краснодара.

21.00 - праздничный салют Победы.

В течение всего дня на Фестивальной площади будет проходить выставка военной техники, где впервые евпаторийцы и гости города смогут увидеть зенитно-ракетный комплекс С-300.

ЯЛТА

10.00 - торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню. Военно-историческая реконструкция. Мемориальный комплекс «Холм Славы».

14.00 - шествие «Бессмертного полка». Маршрут: по набережной Ленина (от гостиницы «Ореанда» к сцене в районе круглого фонтана).

14.40 - концерт духовного оркестра. Набережная.

15.00 - концертная программа «Этот День Победы». Набережная.

19.00 - вечерняя программа «Наследники победы». Набережная.

20.00 - дискотека. Набережная.

21.00 - фейерверк.

В парадах примут участие около 5 тысяч военных, а также школьники и юнармейцы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ФЕОДОСИЯ

10.00 - открытие книжно-иллюстративной выставки «9 мая - День воинской славы России. День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Ул. Галерейная, д.10.

12.30 - концертная программа при участии творческих коллективов. Привокзальная площадь.

13.00 - 16.00 - День открытых дверей в картинной галереи им. Айвазовского. Ул. Галерейная, 2.

13.30 - военно-спортивный квест «Курс молодого бойца». Привокзальная площадь.

15.00 - музыкально-литературная встреча «Микрофон Памяти». Площадка у сквера А.С. Пушкина.

16.00 - бал Победы. Площадка перед кинотеатром «Крым».

18.00 - праздничная программа «Альбом памяти». Привокзальная площадь.

В шествие "Бессмертного полка" в Симферополе примут участие больше 40 тысяч человек.Фото: Александра КОРШУНОВА

СУДАК

9.00 – построение колонны «Бессмертного полка». Городской сад, ул. Ленина.

9.40 – начало шествия. Сопровождать участников будет автотехника, духовой оркестр.

10.00 – патриотическое мероприятие «Поклонимся великим тем годам!» с церемонией возложения цветов к мемориалу. Холм Славы.

11.00 – музыкальная программа с участием духового оркестра. Набережная.

12. 00 – праздничный концерт «Великой Победе посвящается…» с участием творческих и детских коллективов. Набережная.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, судакчан и гостей города на набережной будет организована «полевая кухня».