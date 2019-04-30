2019-04-30T13:38:33+03:00
Общество

На севастопольской морской ферме вырастят миллион деликатесных устриц

В 2019 году власти выделят 5 млн рублей субсидий на развитие аквакультуры в городе
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правиетельства СевастополяФото: пресс-служба правиетельства Севастополя
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В севастопольской морской ферме в районе Мартыновой бухты накануне заложили в специальные садки миллион устриц.

Предприятие заключило договор пользования рыбоводным участком площадью в 6.4 Га на открытом аукционе. Всего на территории Севастополя сформировано 8 рыбоводных участков общей площадью 540 гектаров.

- Устрицы – это деликатесный продукт, который будет способствовать росту туристической привлекательности Севастополя. Наш регион имеет неплохой потенциал для развития гастрономического туризма, в том числе и за счет морских ферм, которые выращивают устрицы и мидии, - рассказал директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков.

Сейчас устрицы в Черном море можно увидеть только на морских фермах: предприниматели приобретают готовый молодняк и в течении 1,5 лет выращивают до товарного вида с специальных садках.

К слову, в городе действует госпрограмма «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя». Согласно этому документу, фермерам положена субсидия для возмещения части затрат на развитие аквакультуры: на приобретение посадочного материала и оборудования для разведения, содержания и выращивания объектов аквакультуры.

В 2019 году на эти цели выделено 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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