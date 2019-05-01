От мала до велика: В первомайском шествии в Симферополе приняли участие 28 тысяч человек

В Симферополе отметили праздник Весны и Труда традиционным торжественным шествием по центральным улицам города.

В шествии участвовали все желающие - от мала до великаФото: Виталий ПАРУБОВ

По данным городской администрации, в шествии приняли участие не менее 28 тысяч человек.

Посмотреть на шествие собралось немало людейФото: Виталий ПАРУБОВ

Среди них - представители профсоюзов, республиканских и муниципальных органов власти, Общероссийского Народного Фронта, работники предприятий, организаций и учреждений города, а также представители политических партий и общественных организаций, студенты и школьники.

Студенты развернули огромный триколорФото: Виталий ПАРУБОВ

Кроме того, к шествию присоединились прибывшие в Крым делегации из США, Швеции, Великобритании, Израиля и Непала. Они несли флаги своих государств, а также транспаранты с надписями "Нет НАТО!", "Сохраним мир", "Ради мира".

Флажки и улыбки всегда сопутствуют первомайскому торжествуФото: Виталий ПАРУБОВ

Участники торжества прошагали от площади Амет-Хана Султана до площади Советской.