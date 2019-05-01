2019-05-01T13:50:35+03:00
Общество

От мала до велика: В первомайском шествии в Симферополе приняли участие 28 тысяч человек

В одном строю прошагали профсоюзные активисты, чиновники, представители политических партий и студенты [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Первомай отметили торжественноПервомай отметили торжественноФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Симферополе отметили праздник Весны и Труда традиционным торжественным шествием по центральным улицам города.

В шествии участвовали все желающие - от мала до велика Фото: Виталий ПАРУБОВ

В шествии участвовали все желающие - от мала до великаФото: Виталий ПАРУБОВ

По данным городской администрации, в шествии приняли участие не менее 28 тысяч человек.

Посмотреть на шествие собралось немало людей Фото: Виталий ПАРУБОВ

Посмотреть на шествие собралось немало людейФото: Виталий ПАРУБОВ

Среди них - представители профсоюзов, республиканских и муниципальных органов власти, Общероссийского Народного Фронта, работники предприятий, организаций и учреждений города, а также представители политических партий и общественных организаций, студенты и школьники.

Студенты развернули огромный триколор Фото: Виталий ПАРУБОВ

Студенты развернули огромный триколорФото: Виталий ПАРУБОВ

Кроме того, к шествию присоединились прибывшие в Крым делегации из США, Швеции, Великобритании, Израиля и Непала. Они несли флаги своих государств, а также транспаранты с надписями "Нет НАТО!", "Сохраним мир", "Ради мира".

Флажки и улыбки всегда сопутствуют первомайскому торжеству Фото: Виталий ПАРУБОВ

Флажки и улыбки всегда сопутствуют первомайскому торжествуФото: Виталий ПАРУБОВ

Участники торжества прошагали от площади Амет-Хана Султана до площади Советской.

Школьники тоже присоединились к шествию Фото: Виталий ПАРУБОВ

Школьники тоже присоединились к шествиюФото: Виталий ПАРУБОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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