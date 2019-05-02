Митя Фомин приготовил бычьи яйца в севастопольском ресторане и пригласил всех в Херсонес

Известный и любимый многими российский певец Митя Фомин приехал в Крым 1 мая, чтобы своим концертом открыть курортный сезон в Ялте. Но перед визитом в крымскую Ривьеру, он заехал в Севастополь, где готовится выступить с новой программой уже в июне.

Перед концертом в Ялте певец "заскочил" в СевастопольФото: Анна САДОВНИКОВА

Митя эксклюзивно рассказал о предстоящем концерте тем, кто планирует на него идти, спел пару песен из программы под гитару, анонсируя июньское событие, а также провел для гостей кулинарный мастер-класс.

- Я не очень люблю готовить, есть люди, которые делают это лучше меня, - признался «КП» Фомин. - Но угощать люблю! Сегодня как раз такой случай - кормим всех. А также добавил, что в его рационе обязательно присутствуют свежие овощи, фрукты и супы.Артист вместе с шеф-поваром Максимом Мирошниченко на глазах у изумленной публики в ресторане "Угли" приготовил копченые бычьи.... яйца, говяжью грудку и скумбрию.

Артист не очень любит готовить, но любит угощатьФото: Анна САДОВНИКОВА

11 июня, в преддверии празднования Дня России, Митя Фомин приедет в Севастополь с акустическим концертом, который сыграет на берегу моря в Древнем Херсонесе.После приготовления блюд певец исполнил несколько песен под гитару, а также поделился планами на будущее и рассказал о своем главном выступлении в Крыму в этом году.

Следующий визит в Крым запланирован на 11 июняФото: Анна САДОВНИКОВА

- Во время одного из моих визитов на полуостров, я посетил Херсонесский музей и увидел амфитеатр под открытым небом. У меня сразу возникли ассоциации с римским амфитеатром – Ареной ди Верона, где выступал Адриано Челентано, или греческим в Помпеях, где прошел легендарный концерт Pink Floyd. И появилась мечта – выступить на Античной сцене Херсонеса, - рассказал «КП» Митя Фомин. - Я рад, что эту идею поддержал музей и городские власти. Я стану первым эстрадным артистом, который выступит на древней сцене. Более того, это будет мой первый сольный концерт в Севастополе, с тех пор как я начал сольную карьеру - то есть первый за 10 лет! Мы активно готовимся, и я приглашаю всех провести июньские праздники вместе со мной в Херсонесе!

Певец мечтает выступить в Древнем ХерсонесеФото: Анна САДОВНИКОВА

Это будет концерт-откровение, во время которого артист пообщается со зрителями, а также исполнит любимые песни в абсолютно новом формате - под аккомпанемент трех гитаристов и перкуссиониста музыкального коллектива Freeugolnik. Эту программу зрители видят крайне редко, по особенным случаям, каким и станет День России в Крыму.

Кроме этого Фомин планирует в этом году еще вернуться в Крым и со своим шоу барабанщиков. Он исполнит хиты, которые звучат во время его гастролей по всей стране.