В Крыму ребенка чуть не унесло в открытое море на воздушном шаре

Утром в Феодосии произошло ЧП – все службы экстренного реагирования были подняты, чтобы спасти ребенка, которого начало относить в сторону моря на воздушном шаре.

- Сегодня, в 07.20 по линии «101» МЧС поступило сообщение о том, что воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, при первой посадке недалеко от подстанции «Кафа» совершил столкновение корзиной о землю, - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

Воздушный шар начал снижаться после того, как закончился газФото: Архив "КП"

По его словам, корзина опрокинулась, семья из четырех человек выпала, а ребенок остался. Затем шар подняло потоком ветра, и его начало относить в сторону Феодосийского залива.

К месту происшествия срочно прибыла оперативная группа четвертого пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Феодосии, также корзину готовились принимать в воде и в воздухе - прибыл катер Феодосийского инспекторского участка ГИМС и приведен в готовность вертолет МИ-8 МЧС России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/706602" frameborder="0"></iframe> Видео воздушного шара,на котором улетела девочка в Феодосии.

Для владельцев частного дома приземление шара было неожиданностьюФото: Архив "КП"

Затем воздушный шар начал снижаться, поскольку в нем заканчивался газ.

- Спустя некоторое время он опустился во дворе частного домовладения города Феодосия, - уточнил Александр Еремеев.

Он отметил, что 12-летняя девочка, жительница Самары, не пострадала.