2019-05-03T11:23:11+03:00
Происшествия

В Крыму ребенка чуть не унесло в открытое море на воздушном шаре

12-летняя девочка приземлилось в окрестностях Феодосии, поскольку у летательного средства заканчивался газ
Надежда ДАЦЮК
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Шар приземлился во дворе частного дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по КрымуШар приземлился во дворе частного дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму
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Утром в Феодосии произошло ЧП – все службы экстренного реагирования были подняты, чтобы спасти ребенка, которого начало относить в сторону моря на воздушном шаре.

- Сегодня, в 07.20 по линии «101» МЧС поступило сообщение о том, что воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, при первой посадке недалеко от подстанции «Кафа» совершил столкновение корзиной о землю, - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

Воздушный шар начал снижаться после того, как закончился газ Фото: Архив "КП"

Воздушный шар начал снижаться после того, как закончился газФото: Архив "КП"

По его словам, корзина опрокинулась, семья из четырех человек выпала, а ребенок остался. Затем шар подняло потоком ветра, и его начало относить в сторону Феодосийского залива.

К месту происшествия срочно прибыла оперативная группа четвертого пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Феодосии, также корзину готовились принимать в воде и в воздухе - прибыл катер Феодосийского инспекторского участка ГИМС и приведен в готовность вертолет МИ-8 МЧС России.

Видео воздушного шара,на котором улетела девочка в Феодосии.

Для владельцев частного дома приземление шара было неожиданностью Фото: Архив "КП"

Для владельцев частного дома приземление шара было неожиданностьюФото: Архив "КП"

Затем воздушный шар начал снижаться, поскольку в нем заканчивался газ.

- Спустя некоторое время он опустился во дворе частного домовладения города Феодосия, - уточнил Александр Еремеев.

Он отметил, что 12-летняя девочка, жительница Самары, не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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