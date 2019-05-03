2019-05-03T17:24:44+03:00
Общество

В Симферополь прибыла икона Главного храма вооруженных сил РФ

«Спас Нерукотворный» встретили представители духовенства, крымские власти, военнослужащие и прихожане собора
Надежда ДАЦЮК
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Перед иконой поклонился глава Крыма Сергей АксеновПеред иконой поклонился глава Крыма Сергей АксеновФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Александро-Невский собор в Симферополе привезли Главную икону Главного храма вооруженных сил РФ. На иконе изображен «Спас Нерукотворный», лик Христа, который изображали на хоругвях русского воинства.

Образ был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, 28 апреля патриарх Кирилл освятил его после пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

До верхнего храма святыню провели крестным ходом Фото: Виталий ПАРУБОВ

До верхнего храма святыню провели крестным ходомФото: Виталий ПАРУБОВ

Икону спецбортом отправили в Крым. Первым образу поклонился командующий Черноморским флотом Александр Моисеев. До 2 мая святыня была в Севастополе, во Владимирском соборе на «Херсонесе Таврическом».

3 мая икону встретили представители духовенства, крымские власти, военнослужащие и прихожане собора. До верхнего храма святыню провели крестным ходом.

Святыню встречали представители власти, духовенства и прихожане собора Фото: Виталий ПАРУБОВ

Святыню встречали представители власти, духовенства и прихожане собораФото: Виталий ПАРУБОВ

5 мая Спас встретят в феодосийском храме Святой Екатерины, а 7 мая – в керченском храме Иоанна Предтечи. 8 мая икону привезут в собор Покрова пресвятой Богородицы в Керчи, а 12 святыню вернут в Севастополь, в храм Архистратига Михаила.

13 мая «Спас Нерукотворный» вместе с войсковым духовенством пройдет на катере вдоль стоянки кораблей Черноморского флота и примет участие в праздновании дня ЧФ РФ, а затем икона отправится в Ростов-на-Дону.

«Спас Нерукотворный» считается самым древним изображением Иисуса Христа Фото: Виталий ПАРУБОВ

«Спас Нерукотворный» считается самым древним изображением Иисуса ХристаФото: Виталий ПАРУБОВ

Образ был написан по традициям русской иконописи XIV-XV веков. При его создании использовали старинные технологии. Основа доски, на которой иконописцы изображали лик Христа, собрана из лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года. Возраст древесины – больше 200 лет. Спас помещен в бронзовую оправу. Вес иконы с оправой – больше 100 килограммов.

«Спас Нерукотворный» считается самым древним изображением Иисуса Христа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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