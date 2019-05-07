Ветераны из других регионов России получили медаль «75 лет освобождения Севастополя»

Члены правительства Севастополя лично поздравили ветеранов из других регионов России, внесших вклад в освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В этом году все ветераны Великой Отечественной войны получат медаль «75 лет освобождения Севастополя», а также повышенные выплаты.

В частности, вице-губернатор Владимир Базаров наградил юбилейными медалями ветеранов в Ставропольском крае, знаки отличия получили Перт Бабенко, Петр Зинченко, Борис Малинин, Василий Прилатов и Владимир Соболев.

В свою очередь и.о. вице- губернатора Иван Кусов чествовал освободителей Севастополя, живущих в Ростовской области - Медали получили Алексей Жеребило, Гавриил Шорлунян и Григорий Никоноров.

- В этом году нам выпала очень ответственная миссия – Губернатор поручил поздравить и сказать: «Спасибо!» каждому ветерану, участвовавшему в освобождении Севастополя, вне зависимости от того, в каком регионе живет ветеран. К сожалению, в живых осталось не так много участников Великой Отечественной войны, и наша обязанность – поблагодарить каждого, – сказал Иван Кусов.

Живущих в Краснодарском крае освободителей Севастополя - Семена Гайсинского, Льва Осипова, Виктора Радина - поздравил и.о. вице-губернатора Владимир Татарчук.

Напомним, памятная медаль в честь 75-летия освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков учреждена Указом Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова от 28 марта 2019 года.