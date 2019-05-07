2019-05-07T10:41:10+03:00
Общество

Ветераны из других регионов России получили медаль «75 лет освобождения Севастополя»

Каждого из освободителей города лично поздравляли члены правительства Севастополя
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Члены правительства Севастополя лично поздравили ветеранов из других регионов России, внесших вклад в освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В этом году все ветераны Великой Отечественной войны получат медаль «75 лет освобождения Севастополя», а также повышенные выплаты.

В частности, вице-губернатор Владимир Базаров наградил юбилейными медалями ветеранов в Ставропольском крае, знаки отличия получили Перт Бабенко, Петр Зинченко, Борис Малинин, Василий Прилатов и Владимир Соболев.

В свою очередь и.о. вице- губернатора Иван Кусов чествовал освободителей Севастополя, живущих в Ростовской области - Медали получили Алексей Жеребило, Гавриил Шорлунян и Григорий Никоноров.

- В этом году нам выпала очень ответственная миссия – Губернатор поручил поздравить и сказать: «Спасибо!» каждому ветерану, участвовавшему в освобождении Севастополя, вне зависимости от того, в каком регионе живет ветеран. К сожалению, в живых осталось не так много участников Великой Отечественной войны, и наша обязанность – поблагодарить каждого, – сказал Иван Кусов.

Живущих в Краснодарском крае освободителей Севастополя - Семена Гайсинского, Льва Осипова, Виктора Радина - поздравил и.о. вице-губернатора Владимир Татарчук.

Напомним, памятная медаль в честь 75-летия освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков учреждена Указом Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова от 28 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На востоке Крыма спасатели обезвредили две авиабомбы
Формировать колонны "Бессмертного полка" в Симферополе помогут 250 волонтеров
В Москве прогремит праздничный салют в честь 75-летия освобождения Севастополя
На акции «Бессмертный полк» ждут 40 тысяч симферопольцев
Крымские спасатели нашли потерявшегося мужчину из Московской области по навигатору
В Симферопольском районе сгорела легковушка Daewoo Nexia
Одесситка потеряла сознание на тропе Голицына: Ее спасали на частном катере
В Гагаринском парке Симферополя высадили 50 экзотических растений
Часть Крыма до вечера 7 мая останется без воды
В Севастополе «Мангуст» будет ловить браконьеров
Погода в Крыму 7 мая: дожди, грозы и тепло до +23
Минобраз РК принял решение убрать из пособия по истории Крыма главу о коллаборационизме
Губернатора Севастополя экстренно госпитализировали